Co z przyszłością Christiana Eriksena? Podano datę, po której wiele się wyjaśni

Końca dobiegała pierwsza połowa spotkania Danii z Finlandią, gdy Eriksen nagle upadł na boisko. Zawodnik stracił przytomność i tylko dzięki szybkiej reakcji jego kolegów, sędziego oraz lekarzy udało się go uratować. Potrzebna była jednak kilkunastominutowa reanimacja oraz zastosowanie elektrowstrząsów. Co dalej z jego karierą? Tego mamy dowiedzieć się w połowie lipca.

Czy Christian Eriksen będzie musiał odejść z Interu Mediolan?

Oiłkarz Interu Mediolan oczywiście trafił do szpitala, gdzie jego stan został ustabilizowany, a później wszczepiono mu defibrylator serca. Opinie lekarzy co do tego, czy Duńczyk będzie mógł kontynuować zawodową karierę piłkarza, są podzielone. Wiele w tej kwestii powinno wyjaśnić się już za kilka dni.

12 lipca Eriksen ma się pojawić w Mediolanie. Zostanie wtedy bardzo dokładnie przebadany i na podstawie wyników otrzyma odpowiedź co do swojej przyszłości. Już dziś wiadomo jednak, że jeśli lekarze stwierdzą, że defibrylator będzie mu potrzebny do dalszego funkcjonowania, to ofensywny pomocnik zostanie zmuszony do odejścia z Interu. Przepisy we Włoszech zabraniają bowiem zawodowego uprawiania sportu osobom ze wszczepionymi rozrusznikami.

Daley Blind pozytywnym przykładem

Nie oznacza to jednak, że Eriksen w ogóle będzie musiał pożegnać się z uprawianiem futbolu. Mógłby on kontynuować karierę na przykład w Holandii, gdzie gra już inny zawodnik z tego rodzaju defibrylatorem – Daley Blind z Ajaxu Amsterdam. Co ciekawe Holender nawet wystąpił z reprezentacją Oranje w Euro 2020, jednak drużyna ta odpadła w 1/8 finału z Czechami.

