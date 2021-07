Dania kolejnym półfinalistą Euro 2020 po starciu z Czechami. Wynik i podsumowanie meczu

3 lipca na stadionie w Baku zmierzyły się dwie reprezentacje, które już teraz można określić czarnymi końmi Euro 2020. W tym starciu wyraźnie lepsza okazała się Dania, która już w pierwszej połowie wyprowadziła dwa mocne ciosy i awansowała do półfinału turnieju kosztem Czechów.

Mocny początek i koniec pierwszej połowy w wykonaniu Danii

Czesi na pewno nie podeszli do tego spotkania ze spuszczonymi głowami, lecz bardzo źle weszli w mecz. Była dopiero szósta minuta spotkania, gdy stracili pierwszego gola. Stryger Larsen dośrodkowywał z rzutu rożnego, a Delaney zdobył bramkę po uderzeniu głową. Mógł to zrobić bez problemu, ponieważ Czesi jakby zupełnie o nim zapomnieli i zostawili go bez krycia.

To ewidentnie podcięło skrzydła podopiecznym Jaroslava Silhavy'ego. Od czasu do czasu widzieliśmy próbę dośrodkowania w wykonaniu Coufala czy podanie prostopadłe w kierunku Schicka, lecz zawsze brakowało w tym precyzji. Dużo groźniej atakowała Dania. Dobrą okazję zmarnował Delaney, bo źle złożył się do jednego ze strzałów i uderzył kolanem. Damsgaard również nie dał rady pokonać Vaclika w jednej z kontr. W końcu jednak zawodnicy Kaspera Hjulmanda podwyższyli wynik na 2:0 w 41. minucie. Vestargaard wypuścił Maehle lewą stroną, a ten zewnętrzną częścią stopy dograł do Dolberga, który strzelił właściwie do pustej bramki.

Pobudka Czechów w drugiej połowie

Nasi południowo-zachodni sąsiedzi dużo lepiej rozpoczęli drugą połowę. Zaraz po rozpoczęciu spotkania mieli dwie groźne okazje, a po trzeciej zdobyli kontaktową bramkę. Autorem gola znów był Schick, który zachował się najlepiej ze wszystkich obecnych w polu karnym. Coufal dograł po ziemi, a napastnik za chwilę cieszył się z pokonania bramkarza.

Przy wyniku 2:1 zespół Hjulmanda wyraźnie nastawił się na kontrę, ale w każdej z nich jego zawodnikom brakowało dokładności. Za to w tyłach Duńczyków ratowali Kjaer oraz Schmeichel. Pierwszy wybił futbolówkę po tym jak Jankto uderzał z bliskiej odległości. Drugi praktycznie zdjął piłkę z głowy Soucka przy jednym z rzutów wolnych. Dopiero około 80. minuty Dania znów groźnie zaatakowała, jednak i strzał Poulsena z dystansu, i próbę Maehle znakomicie obronił Vaclik. Do końca meczu jego wynik już się nie zmienił. Czechy odpadły z Euro 2020, Duńczycy natomiast zameldowali się w półfinale.

Czytaj też:

Messi nie podpisze kontraktu z Barceloną? Pojawiła się oferta z innego klubu