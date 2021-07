Euro 2020. Ukraina – Anglia. Synowie Albionu wygrywają ćwierćfinał mistrzostw Europy

Reprezentacja Anglii nie miała litości dla Ukrainy. Podopieczni Garetha Southgate'a rozprawili się z piłkarzami Andrija Szewczenki wygrywając aż 4:0. Strzelanie rozpoczął już w 4. minucie kapitan Synów Albionu Harry Kane. W pierwszej połowie było widać duże zmęczenie Ukraińców, którzy musieli stoczyć wycieńczający bój w poprzedniej fazie turnieju. W 35. minucie Tsygankow musiał zastąpić Krywtsowa, ponieważ ten doznał kontuzji.

Druga połowa zaczęła się dla Ukrainy jeszcze gorzej niż pierwsza. W ciągu czterech minut Harry Maguire i ponownie Harry Kane wyprowadzili Anglię na prowadzenie 3:0. Ostatnią, czwartą bramkę dla Synów Albionu strzelił Jordan Henderson, na co dzień kapitan Liverpoolu. Było to pierwszej trafienie reprezentacyjne w karierze tego zawodnika. Anglia awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z reprezentacją Danii.

90. min. Koniec spotkania! Anglia wygrywa 4:0. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo. 90. min. Już sekundy dzielą Anglię od awansu do półfinału. 89. min. Anglia prawie dosłownie stoi z piłką w miejscu, a Ukraina nawet nie stara się zmienić tego stanu rzeczy. 87. min. Anglicy potrzebują już tylko formalnego potwierdzenia w postaci ostatniego gwizdka sędziego. Triumf Synów Albionu jest już bardzo blisko. 86. min. Ukraina przy piłce. Podanie na lewe skrzydło, ale strata i już Anglia w posiadaniu futbolówki. Bardzo wolno rozgrywa piłkę. 84. min. Ukraina szuka już tylko bramki honorowej. Anglia jednak nie straciła na tym turnieju jeszcze ani jednej. 82. min. Jadon Sancho wbiegł z piłką w pole karne, ale według sędziego dopuścił się faulu w ataku. 81. min. Anglia nigdzie się nie spieszy. Widowisko, mimo wielu bramek, nie porywa. 80. min. Rzut rożny dla Ukrainy, ale pewnie wybija piłkę Calvert-Lewin. 78. min. Akcja ofensywna Ukrainy. Tsygankow dośrodkowuje po ziemi, ale 77. min. Ukraina próbuje rozgrywać piłkę. Niestety nie widać w ich poczynaniach nie tylko wiary, ale i siły. 75. min. Dośrodkowanie Jadona Sancho zakończone wybiciem piłki przez Ukrainę na aut. 74. min. Ukraina w ataku. Strzał oddany na bramkę Pickforda został przez niego pewnie obroniony. 73. min. Harry Kane, Strzelec dwóch bramek, schodzi z boiska. Zastępuje go Calvert-Lewin. 72. min. Ukraina będzie oczywiście walczyć do końca. Nie wygląda jednak na to, żeby ostatni kwadrans był bardzo porywający. 70. min. Akcja Synów Albionu. Ukraińcy dali radę przejąć piłkę. Świetne podanie na wolne pole do napastnika, Pickford wyszedł daleko z bramki, źle wykopał piłkę i pozwolił oddać Jaremczukowi strzał na pustą bramkę. Ten jednak zupełnie zepsuł uderzenie. 68. min. Anglia z wybitnie korzystnym wynikiem nie spieszy się już nigdzie. Ukraina nie daje żadnych znaków jakoby w ich grze miało się coś zmienić. 67. min. Rzut rożny dla Anglii. Piłka dotarła do Maguire'a, ale ten odchylony nieczysto trafia w piłkę. 66. min. Ukraina rozpoczyna od środka. Ten mecz nie może mieć już chyba innego zakończenia. Podopieczni Szewczenki są absolutnie wykończeni. 64. min. Zmiany w reprezentacji Anglii. Trippier wchodzi za Shawa, Marcus Rashford za Sterlinga i Bellingham za Phillipsa. 63. min. GOOOOL! Jordan Henderson strzela kolejną bramkę dla Anglii! To pierwsze trafienie tego zawodnika dla swojej reprezentacji. 61. min. Bramka na 3:0 wydaje się, że podcięła skrzydła Ukrainie. Anglia za to gra tak samo jak na początku meczu. Spokojnie i powoli rozgrywa piłkę. 60. min. Anglia z autu. Ukraina przerywa atak, ale ponownie wybija piłkę za boisko. Znowu Shaw wyrzuca piłkę zza linii. 59. min. Kolejna szansa Anglików, ale obrońca Ukrainy przecina podanie prostopadłe. 58. min. Anglia w pełni kontroluje przebieg wydarzeń w Rzymie. Spokojnie rozgrywają piłkę i czekają na kolejne okazje do zwiększenia przewagi nad Ukrainą. 57. min. Na boisko wchodzi Jordan Henderson. Zawodnik zastąpi Declana Rice'a. 55. min. Raheem Sterling traci piłkę w środku pola. Ukraina wychodzi z akcją, ale Anglicy skutecznie ją blokują i tempo zwolniło. 54. min. Ukraina próbuje, ale Anglia przeważa w środku pola. 52. min. Minęło raptem siedem minut drugiej połowy, a Anglia strzeliła już dwie bramki. Ukraina może się już nie podnieść. Podopieczni Szewczenki wyglądają na bardzo zmęczonych. 50. min. Przejęcie w środku pola i GOOOOL! Harry Kane ponownie trafia do bramki Ukrainy. Mamy już 3:0. 50. min. Ukraina rozpoczyna swój atak. Anglia coraz bardziej agresywna w obronie. 48. min. Wynik w meczu bardzo wygodny dla Anglii. Ukraina w opałach. 47. min. GOOOL! Harry Maguire wykorzystuje dośrodkowanie Shawa i mamy 2:0! 46. min. Faul na zawodniku angielskim. Shaw będzie dośrodkowywał w pole karne. 46. min. Wracamy na stadion Olimpico w Rzymie. Anglia zaczyna! 45+3 min. Koniec pierwszej połowy spotkania. Za około 15 minut wracamy do gry. 45+3 min. Ostatnia minuta spotkania. Anglia rozgrywa piłkę. 45+2 min. Rajd Sterlinga prosto w pole karne Ukrainy. Piłka odbija się od piłkarza Szewczenki, ale sędzia stwierdził, że było to już za linią końcowa boiska. 45. min. Sędzia doliczył trzy minuty. 45. min. Ostatnia minuta czasu podstawowego pierwszej połowy spotkania. Zaraz dowiemy się ile doliczy sędzia. 44. min. Zamieszanie w polu karnym Anglii zakończone niecelny strzałem sprzed pola karnego. 43. min. Akcja ofensywna Ukrainy przerwana przez obrońcę, ale podopieczni Szewczenki dalej są przy piłce. 42. min. Jordan Pickford rozpoczyna od bramki. Niecelne dalekie podanie i przy piłce jest już Ukraina. 41. min. Tsygankow próbował dośrodkowywać z wysokości linii końcowej boiska, ale podanie zostało zablokowane. 40. min. Luke Shaw podaje piłkę do Jadona Sancho, który oddaje strzał. Bramkarz Ukrainy stanął na wysokości zadania i obronił strzał nowego nabytku Manchesteru United. 39. min. Mecz do tej pory nie porywa, ale nie można odmówić Anglii pewności, pragmatyzmu i spokoju w grze. 38. min. Ukraina od bramki. Niedokładne podanie podopiecznych Ukrainy, a dodatkowo faul na Sterlingu. Anglicy rozpoczynają z rzutu wolnego. 37. min. Ukraina lewym skrzydłem. Podanie do Zinczenki, ten oddaje strzał, który zostaje zablokowany. 35. min. Będzie zmiana w drużynie Ukrainy. Krywtsow nie jest w stanie kontynuować gry. Na jego miejsce wszedł Tsygankow. 34. min. Problemy jednego z zawodników Ukrainy. Podopieczni Szewczenki wydają się bardzo zmęczeni. Tak jakby nie zdołali przeprowadzić pełnej regeneracji po meczu ze Szwedami. 33. min. Strzał sprzed pola karnego obroniony przez bramkarza Ukrainy. 32. min. Synowie Albionu od razu wycofują piłkę prawie do swojego bramkarza i rozpoczynają budowę ataku od podstaw. 31. min. Reprezentacja Anglii rozpoczyna z autu blisko bramki przeciwnika. 30. min. Ukraińcy coraz częściej popełniają błędy i to bardzo blisko swojej bramki. 29. min. Luke Shaw dośrodkowuje z lewej strony boiska i... Harry Kane oddaje niecelny strzał głową. 28. min. Ukraina przy piłce. Rozgrywają pod własną bramką. Dalekie wybicie kończy się niebezpieczną stratą. 27. min. Sterling osamotniony w polu karnym. Oddaje strzał, ale obrońca zablokował piłkę. 26. min. Synowie Albionu nie spieszą się z rozgrywaniem piłki. Duża cierpliwość podopiecznych Southgate'a. 24. min. Anglia rozgrywa piłkę. Przerzut na lewą stronę do Shawa i za chwile powrót piłki na prawą część boiska. Anglicy szukają luki w defensywie rywala. 22. min. Luke Shaw podaje po ziemi z lewej strony w pole karne, ale piłka nie znalazła adresata. 21. min. Dalekie podanie na głowę Jarmolenki niecelne. Chwilę później jeden z Ukraińców dopuścił się faulu na Sterlingu. 20. min. Przerwa w grze. Jeden z zawodników Ukrainy potrzebował pomocy medyków, ale już wszystko w porządku. 18. min. Korner nieudany, ale Ukraińcy ciągle przy piłce. Strzał Jarmolenki zablokowany przez obrońcę. 17. min. Jaremczuk przejął piłkę i oddał strzał z ostrego kąta, ale refleksem popisał się Pickford i mamy rzut rożny. 16. min. Ukraina z autu. Niedokładna próba zagrania na drugą stronę boiska i przejmują piłkę Anglicy. 15. min. Anglia rozgrywa piłkę. Stara się uśpić czujność rywala, ale Ukraina skupiona przerywa serię podań. 14. min. Przejęcie i kontra faktycznie się wydarzyły, ale nic groźnego z tego nie wyszło. 13. min. Anglicy zmuszają Ukrainę do prowadzenia gry. To sprawia, że podopieczni Szewczenki wychodzą głęboko w pole. Synowie Albionu tylko czekają na przejęcie i kontrę. 12. min. Atak Ukrainy prawym skrzydłem, ale Jarmolenko źle dośrodkowuje. 10. min. Przejęcie przez Anglików w okolicach koła środkowego boiska. Od razu następuje zwolnienie gry i cierpliwa budowa ataku od podstaw. 9. min. Ukraina rozgrywa piłkę w środkowej strefie boiska. Anglia stosuje konsekwentny, ale nieagresywny pressing. 7. min. Rzut z autu dla Ukrainy. Niebiesko-żółci próbują atakować prawym skrzydłem, ale Anglicy skutecznie blokują. 6. min. Najgorszy możliwy początek dla Ukrainy. Podopieczni Szewczenki będą musieli jak najszybciej przejść do ofensywnego futbolu. 4. min. Raheem Sterling zszedł do środka boiska, sprytnie podał w pole karne, a Harry Kane przytomnie wykończył akcję podcinając piłkę. 4. min. GOOOL! Harry Kane otwiera wynik spotkania!! 3. min. Bardzo spokojny początek. Anglia nie forsuje tempa. Szuka swoich szans na skrzydłach. 2. min. Anglicy prawie od razu przejęli piłkę i rozpoczynają budowę swojego ataku. 1. min. Mamy pierwszy gwizdek. Rozpoczyna Ukraina! 20:55 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na murawę. Za chwilę hymny. 20:46 Zaczynamy za niecałe 15 minut!

twitter.com 20:25 Witamy w relacji na żywo z meczu Ukraina – Anglia. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 21. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Reprezentacja Ukrainy może mówić o dużym szczęściu, ponieważ jako jedyna drużyna wyszła z grupy Euro 2020 z trzema punktami na koncie. Podopieczni Andrija Szewczenki w pierwszym starciu turnieju przegrali po emocjonującej rywalizacji z Holandią (2:3), później wygrali z Macedonią Północną (2:1), a na koniec minimalnie ulegli Austriakom (0:1).

Reprezentacja Anglii faworytem

Ostatnie spotkanie fazy grupowej było najsłabszym w wykonaniu Ukraińców, na których spadła fala krytyki. Nic dziwnego, że faworytami w 1/8 finału byli Szwedzi, którzy jednak w starciu z naszymi wschodnimi sąsiadami musieli uznać wyższość rywala. Zawodnicy Szewczenki po dogrywce wygrali 2:1 i zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw.

Do najlepszej ósemki turnieju awansowali również Anglicy, którzy w fazie grupowej wygrali z Chorwatami i Czechami oraz zremisowali ze Szkotami. Podopieczni Garetha Southgate'a w 1/8 finału pokonali 2:0 Niemców, dzięki czemu wyrośli na jednego z pretendentów do wywalczenia mistrzostwa Starego Kontynentu.