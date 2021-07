Euro 2020. Świetna passa Pickforda. Angielski bramkarz ustanowił rekord

Anglicy podczas Euro 2020 wyraźnie rozkręcają się z meczu na mecz. Podopieczni Garetha Southgate'a w fazie grupowej strzelali tylko dwukrotnie: raz w starciu z Chorwacją i raz w meczu z Czechami. Już w 1/8 finału powiększyli dorobek wygrywając 2:0 z Niemcami, a w ćwierćfinale rozbili 4:0 Ukraińców. To co zwraca uwagę to nie tylko skuteczność Synów Albionu, ale również ich solidna gra w defensywie.

Duńczycy przerwą passę Pickforda?

Jak zauważył hiszpański „AS”, Jordan Pickford jest pierwszym bramkarzem w historii mistrzostw Europy, który w pierwszych pięciu meczach turnieju za każdym razem zachowywał czyste konto. Bramkarz, który jeszcze przed Euro 2020 nie był pewny miejsca w podstawowej jedenastce reprezentacji Anglii, do tej pory wybronił dziewięć strzałów. Jego drużyna nie straciła już bramki od 622 minut, ponieważ w dwóch spotkaniach towarzyskich przed turniejem również zachowała czyste konto.

Formę Pickforda z pewnością będą chcieli sprawdzić Duńczycy, którzy imponują skutecznością. Do tej pory aż 11-krotnie trafiali do siatki rywali, ustępując pod tym względem tylko Hiszpanom, którzy mają na swoim koncie 12 strzelonych bramek. Podopieczni Kaspera Hjulmanda drugie miejsce w tabeli najskuteczniejszych drużyn dzielą z Włochami, którzy w półfinale mistrzostw zmierzą się 6 lipca właśnie z Hiszpanami. Mecz Anglia – Dania odbędzie się z kolei dzień później.

Czytaj też:

Barcelona pozbędzie się dwóch piłkarzy? Klub zrobi wszystko, by podpisać kontrakt z Messim