Benzema zamieścił emocjonalny wpis. „Jestem poruszony”

Reprezentacja Francji odpadła z Euro 2020 w 1/8 finału, przegrywając po rzutach karnych ze Szwajcarią. „Smutny i rozczarowany po wczorajszym meczu” – komentował dzień później Karim Benzema, który podczas turnieju strzelił cztery bramki.

Snajper Realu Madryt wrócił do kadry Trójkolorowych po pięcioletniej przerwie, by pomóc swoim kolegom w wywalczeniu mistrzostwa Europy. To się nie udało, a snajper kilka dni po porażce ze Szwajcarią ponownie wrócił do tematu Euro 2020.

Karim Benzema: Wrócimy silniejsi

Benzema udostępnił we wpisie z 4 lipca nagranie, będące kompilacją materiałów z meczów Francuzów. Znalazły się tam bramki napastnika Realu oraz reakcje kibiców na gole zawodnika grającego z numerem 19. „Jestem poruszony, mogąc oglądać te zdjęcia” – rozpoczął swój wpis Benzema.

Dalej piłkarz podkreślił, że chciałby zobaczyć reprezentację Francji „na szczycie”. „Dziękuję kibicom za to, że w nas wierzą. Porażki i przeszkody popychają nas do przekraczania własnych granic” – dodał. „Wrócimy silniejsi” – zadeklarował. Benzema nie zapomniał również o innych zawodnikach drużyny Didiera Deschampsa. „Chciałbym podziękować moim kolegom z zespołu, personelowi oraz całej Francji za to, że z taką życzliwością przyjęli mój powrót” – podsumował.

