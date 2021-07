Euro 2020. Hiszpanie powinni obawiać się Verrattiego? Gracz PSG imponuje w jednym aspekcie

Marco Verratti na początku maja odniósł kontuzję, przez którą nie zagrał już do końca sezonu ligowego. Roberto Mancini miał jednak nadzieję na powrót zawodnika PSG do pełnej dyspozycji i zdecydował się powołać go na Euro 2020.

Verratti kluczowy dla Włochów

Niespełna 29-letni zawodnik w dwóch pierwszych spotkaniach Włochów na turnieju nie znalazł się w kadrze meczowej. Do podstawowej jedenastki wrócił w starciu z Walią, które Azzurrii wygrali 1:0. Pomocnik PSG zagrał również przeciwko Austriakom i Belgom, a „Marca” podaje, że to właśnie na niego powinni uważać Hiszpanie w rywalizacji półfinałowej.

Wspomniany hiszpański dziennik zauważył, że mimo opuszczenia dwóch meczów Euro 2020, Verratti zajmuje drugie miejsce w rankingu zawodników stwarzających najwięcej okazji kolegom z drużyny. Gracz PSG wykreował 12 takich okazji, ustępując miejsca jedynie Kevinowi De Bruyne, który na swoim koncie ma 13 akcji. Belg odpadł już jednak z turnieju, przez co Verrattii wkrótce może stać się samodzielnym liderem tej klasyfikacji.

„Marca” podaje, że Verratti bez wątpienia zagra w podstawowej jedenastce w starciu z Hiszpanami na Wembley. Zdaniem hiszpańskiego dziennika gra zawodnika PSG powinna dać dużo do myślenia Luisowi Enrique, którego piłkarze zagrają przeciwko „jednemu z najlepszych pomocników w Europie”.

