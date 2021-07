Euro 2020. Tak Anglicy szykują się na półfinał z Danią. Pływali na jednorożcach

Anglicy w 2018 roku zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji, a turniej rozpoczęli od wygranej z Tunezją. Po tym meczu Synowie Albionu urządzili sobie zabawę w basenie, gdzie pływali na dmuchanych jednorożcach. Zdjęcia jednorożców szybko obiegły media społecznościowe i stały się jednym z symboli kojarzących się z występem podopiecznych Garetha Southgate'a na mundialu.

Jednorożce wróciły

Dmuchane stworzenia wróciły i to w ważnym momencie dla angielskiej piłki. „Wróciły” - czytamy w podpisie pod fotografiami piłkarzy pływających na osławionych jednorożcach. Do zabawy włączyli się m.in. Mason Mount i Declan Rice, ale największą furorę i tak zrobił Bukayo Saka. Gracz Arsenalu najpierw wpadł do wody, a później gdy już „okiełznał” jednorożca, wysoko wzbijał się w powietrze i pozował do zdjęć.

Posty zamieszczane na oficjalnym, instagramowym profilu reprezentacji Anglii wskazują, że zajęcia na basenie są istotnym elementem przygotowań piłkarzy do kolejnych meczów mistrzostw. Zawodnicy przed starciem z Ukrainą grali w „wodną siatkówkę”, a wygrana 4:0 w ćwierćfinale jest najlepszym dowodem na to, że tego typu trening nie przeszkadza, a być może nawet pomaga, w szlifowaniu formy.

Przypomnijmy, Synowie Albionu już w środę 7 lipca zagrają na Wembley z Duńczykami, którzy w ćwierćfinale pokonali Czechów. Zwycięzca tego półfinału zagra cztery dni później w meczu o mistrzostwo Europy.

