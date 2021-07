Euro 2020. UEFA wybiera najlepszą bramkę ćwierćfinałów. Każdy może oddać swój głos

Ćwierćfinały Euro 2020 wyłoniły cztery drużyny, które zmierzą się w 1/2 finału. Są nimi Włochy, Hiszpania, Anglia i Dania. W tej fazie turnieju padło 12 bramek. UEFA zorganizowała głosowanie, w którym kibice mogą wybrać jednego z czterech zaproponowanych goli.

Bramki, na które można oddać swój głos

Do głosowania na bramkę ćwierćfinałów zostały wybrane cztery trafienia. Pierwsze z nich należało do Nicolo Barelli, który świetnie odnalazł się w polu karnym, wypracował sobie miejsce i oddał bardzo silny strzał w boczną siatkę Thibauta Courtoisa. Druga bramka również jest autorstwa włoskiego zawodnika – Lorenzo Insigne. Zawodnik imponująco przeprowadził samotny rajd i oddał piękny techniczny, mierzony strzał sprzed pola karnego.

Kolejna bramka należy do Patrika Schicka (Czechy), który trafił do bramki z pola karnego, dokładając nogę do dośrodkowania Vladimira Coufala. Ostatnia bramka brana pod uwagę przy głosowaniu została strzelona przez Kaspera Dolberga. Największy kunszt tego trafienia polega na świetnym dośrodkowaniu Joakima Maehle zewnętrzną stroną stopy z lewej strony boiska. Dolberg „jedynie” odnalazł się dobrze w polu karnym i nabiegł na centrę w odpowiednim tempie. Poniżej możecie obejrzeć wszystkie cztery trafienia i wybrać to, które najbardziej przypadło wam do gustu.

twitterCzytaj też:

Kylian Mbappe wywiera presję na PSG. Chciał specjalnej klauzuli i żąda rozmowy z właścicielem klubu