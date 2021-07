Euro 2020. Mourinho typuje faworytów mecz Włochy – Hiszpania. „Są w stanie skrzywdzić przeciwnika”

Jose Mourinho, nowy trener AS Romy, wypowiedział się na temat nadchodzącego meczu półfinałowego Włochy – Hiszpania. Doświadczony szkoleniowiec nie szczędził ciepłych słów skierowanych w stronę Włochów, ale to nie znaczy, że przekreśla szanse Hiszpanów na zwycięstwo.

Hiszpania nie taka mocna?

W rozmowie z TalkSport Jose Mourinho wyjawił, kogo widzi w roli faworyta półfinału Włochy – Hiszpania. Portugalski szkoleniowiec stwierdził, że nie uważa, żeby hiszpański zespół był tak mocny jak włoski. Nie znaczy to jednak, że nie docenia on kunsztu przeciwnika Italii. – Hiszpanie mają talent i swój styl gry. Kiedy gra układa się po ich myśli, są w stanie skrzywdzić swojego przeciwnika – powiedział Mourinho. – Nie powiedziałbym, że Włochy są stuprocentowym faworytem do zwycięstwa. Mam za dużo respektu do piłki i reprezentacji Hiszpanii, żeby tak powiedzieć – stwierdził nowy szkoleniowiec Romy.

Kontuzja Spinazzoli

Podczas meczu ćwierćfinałowego zawodnik Romy i reprezentacji Włoch Leonardo Spinazzola doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na około pół roku. Jose Mourinho bardzo ubolewa nad tą stratą, ponieważ będzie musiał radzić sobie bez tego zawodnika w nadchodzących rozgrywkach ligi włoskiej. – Straciłem go na sześć miesięcy. To dla mnie straszne. Spinazzola grał na tym turnieju naprawdę wyśmienicie – powiedział trener.

Czytaj też:

Euro 2020. Tak Anglicy szykują się na półfinał z Danią. Pływali na jednorożcach