Euro 2020. Anglia – Dania. Historia bezpośrednich starć Skandynawów i Synów Albionu

7 lipca zmierzą się ze sobą w półfinale Euro 2020 reprezentacje Anglii i Danii. Te dwie drużyny mają ze sobą całkiem bogatą przeszłość bezpośrednich meczów, ale na turnieju finałowym mistrzostw Europy mierzyły się ze sobą tylko raz.

Pierwsze starcie i mundialowe przygody

Dania i Anglia pierwszy raz spotkały się ze sobą w 1956 roku podczas kwalifikacji do mistrzostw świata 1958. Synowie Albionu nie pozostawili wtedy Skandynawom złudzeń i wygrali w 5:2. Drugie spotkanie przed tym samym mundialem również zakończyło się wysokim zwycięstwem Wyspiarzy (4:1). Na mistrzostwach świata obie reprezentacje spotkały się jeszcze ze sobą tylko raz – podczas 1/8 finału turnieju w Korei Południowej i Japonii. Po raz kolejny Duńczycy musieli uznać wyższość Anglików i pogodzić się z porażką 0:3.

Mistrzostwa Europy w ujęciu angielsko-duńskim

Od końca lat 70. do początku lat 80. Anglicy i Duńczycy mierzyli się ze sobą cztery razy w kwalifikacjach do Euro. Dwa razy wygrali Synowie Albionu (1978 i 1979), raz był remis (1982) a w ostatnim meczu kwalifikacyjnym między nimi w roku 1983 po strzeleniu zaledwie jednej bramki triumfowali Skandynawowie. Jeśli chodzi o spotkania na samym turnieju grali ze sobą tylko raz podczas Euro 1992 w Szwecji. Mecz zakończył się bezbarwnym wynikiem 0:0. Co ciekawe z grupy nie dały rade wtedy wyjść takie drużyny, jak Francja i właśnie Anglia, a awans wywalczyły sobie Szwecja i Dania.

Ogólny bilans spotkań

W całej historii oficjalnych spotkań Anglia i Dania spotkały się ze sobą 14 razy. Siedmiokrotnie triumfowali Synowie Albionu, czterokrotnie Duńczycy, a trzy razy mecze kończyły się remisem. Ostatnie spotkanie rozgrywane w ramach Ligi Narodów (2020) padło łupem Skandynawów, którzy odnieśli skromne zwycięstwo 1:0.

Mecz Anglia – Dania rozpocznie się 7 lipca o godzinie 21. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live, która dostępna będzie na stronie wprost.pl.