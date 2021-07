Euro 2020. Włochy – Hiszpania. Gdzie obejrzeć mecz?

Euro 2020 zmierza do końca, a przed nami trzy ostatnie mecze turnieju. W pierwszym półfinale na Wembley zmierzą się Włosi i Hiszpanie. Faworytem starcia będą podopieczni Roberta Manciniego, którzy najpierw pokazali się ze świetnej strony w fazie grupowej, a w ćwierćfinale poradzili sobie z mocnymi Belgami.

Hiszpanie zatrzymają rozpędzonych Włochów?

Azzurri nie tylko wygrali rywalizację w grupie A, ale również nie stracili żadnej bramki, strzelając przy tym siedem. Z gorszej strony zaprezentowali się z kolei w 1/8 finału, kiedy to długo męczyli się z dobrze dysponowanymi Austriakami. Ostatecznie bramki Frederico Chiesy i Matteo Pessiny w dogrywce dały Włochom upragniony awans do ćwierćfinału. Tam czekali Belgowie, którzy ulegli rozpędzonym rywalom 1:2.

Droga Hiszpanów do półfinału nie wygląda już tak imponująco. Gracze prowadzeni przez Luisa Enrique w grupie zremisowali ze Szwedami i Polakami. Później wprawdzie wysoko ograli Słowaków, ale już w 1/8 finału potrzebowali dogrywki, by odesłać Chorwatów do domu. Po dogrywce i rzutach karnych wyeliminowali również Szwajcarów, którzy stanęli na ich drodze w ćwierćfinale. La Furia Roja wprawdzie zameldowała się w najlepszej czwórce mistrzostw Europy, ale z pewnością nie jest faworytem starcia z rozpędzonymi Włochami.

Gdzie oglądać półfinał Euro?

Mecz Włochy - Hiszpania rozpocznie się we wtorek 6 lipca o godz. 21. Na relację na żywo z tego spotkania zapraszamy na Wprost.pl. Starcie półfinałowe będzie transmitowane również na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Włosi chcą odwetu za finał z 2012 roku. Ostatni raz wygrali z Hiszpanami pięć lat temu