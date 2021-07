Odesłali do domu Niemców, rozbili Ukraińców. Droga Anglików do półfinału Euro 2020

Wprawdzie Anglicy wygrali rywalizację w grupie D, ale pierwsze spotkania na Euro 2020 w ich wykonaniu nie napawały optymizmem. Podopieczni Garetha Southgate'a grali skutecznie w obronie, nie tracąc żadnej bramki, ale tylko dwukrotnie wpisywali się na listę strzelców. Skromne wygrane z Chorwacją i Czechami oraz remis ze Szkotami wystarczyły jednak, by awansować do 1/8 finału. Tam czekali już Niemcy.

Sześć bramek w fazie pucharowej

Synowie Albionu przez długi czas nie mogli sforsować skutecznej niemieckiej defensywy, a momentami oddawali inicjatywę rywalom. Bramka Raheema Sterlinga na kwadrans przed końcem spotkania dodała jednak Anglikom pewności siebie, a trafienie Harry'ego Kane'a na 2:0 przypieczętowało awans zawodników prowadzonych przez Southgate'a. Zawodników, których styl wprawdzie nie jest tak widowiskowy jak Włochów czy Belgów, ale gwarantuje przede wszystkim spokój w defensywie oraz wykreowanie choć kilku okazji bramkowych.

Anglicy w ćwierćfinale mistrzostw mierzyli się z Ukraińcami. Pierwsze turniejowe spotkanie rozgrywane przez Synów Albionu poza Wembley było pokazem siły i skuteczności. Wyspiarska drużyna wygrała 4:0 po bramkach Harry'go Kane'a, Harry'ego Maguire'a i Jordana Hendersona, skutecznie odbierając rywalom ochotę do gry. Co znamienne, Jordan Pickford po raz kolejny zachował czyste konto, przechodząc tym samym do historii mistrzostw Europy.

Historyczna szansa Anglików

To właśnie solidna defensywa może być kluczem do sukcesu piłkarzy Southgate'a. Jeszcze kilka lat temu pokutowało stwierdzenie, że Anglicy wprawdzie mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, ale nie stanowią zgranego zespołu mogącego osiągać sukcesy. Czwarte miejsce na mundialu pokazało jednak, że Synowie Albionu na trwałe zameldowali się w światowej czołówce.

Teraz Kane'owi, Sterlingowi i spółce pozostaje tylko potwierdzić mistrzowskie aspiracje i pokonać Duńczyków. Anglicy mają o co grać, ponieważ jak do tej pory nigdy jeszcze nie występowali w finale Euro. Najbliżej sukcesu byli w 1968 i 1996 roku, kiedy to dostali się do półfinałów. W żadnym z nich nie udało się wygrać, przez co wyeliminowanie Danii i awans do finału zapiszą się w historii angielskiego futbolu.

