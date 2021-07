Miły gest UEFA wobec Eriksena i ratowników, którzy go uratowali. „Jestem podniecony jak dziecko”

Finał tegorocznych mistrzostw Europy odbędzie się 11 lipca na stadionie Wembley w Londynie. Mimo ogromnych kontrowersji towarzyszących temu wydarzeniu UEFA postanowiła wykonać też miły gest w kierunku Christiana Eriksena, jego żony i sześciu ratowników, którzy uratowali życie piłkarza.

Jak uratowano życie Christianowi Eriksenowi?

Przypomnijmy – pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią piłkarz Interu Mediolan nagle zasłabł i upadł na murawę. Po chwili okazało się, że stracił przytomność, a także zanikł jego puls. Tylko dzięki szybkiej reakcji innych zawodników, sędziego oraz doskonałej akcji reanimacyjnej ofensywny pomocnik uniknął śmierci.

Tuż po tym wydarzeniu Eriksen trafił do szpitala, gdzie wszczepiono mu defibrylator. Obecnie zawodnik przebywa już w domu, gdzie powoli dochodzi do zdrowia. Więcej informacji co do tego, czy Duńczyk będzie mógł kontynuować karierę, otrzymamy 12 lipca, gdy stawi się na badaniach w Mediolanie.

Ratownicy otrzymali wejściówki VIP na finał Euro 2020

Nie wiadomo jednak, czy gracz Interu i jego żona rzeczywiście pojawią się na trybunach Wembley podczas finału Euro 2020. Faktem jest natomiast, że zaproszenia faktycznie rozesłano, ponieważ otrzymanie go potwierdził jeden z ratowników. – Czuję się zaszczycony, że zaoferowano mi wejściówkę VIP na mecz. Jestem podniecony jak dziecko w Boże Narodzenie – miał potwierdzić Peder Ersgaard w rozmowie z magazynem „Fagbladet FOA”.

– Chciałbym, żeby w finale Dania zagrała z Włochami. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Dania wygrała turniej – dodał ratownik.

