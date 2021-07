Jakie są plany Garetha Bale’a co dalszej kariery? Walijczyk może ją zakończyć już za rok

Jak twierdzi „The Mirror”, Gareth Bale nosi się z zamiarem zakończenia klubowej kariery piłkarskiej. Gwiazdor Realu Madryt będzie związany z tą drużyną do następnego lata. Wtedy właśnie lider reprezentacji Walii miałby pożegnać się z grą w piłkę na poziomie klubowym.

Gareth Bale chce zagrać z reprezentacją Walii na mundialu w Katarze

Co ciekawe całkowite zawieszenie butów na kołku przez niego miałoby wydarzyć się po mundialu w Katarze, który potrwa od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.

Awans na tę imprezę sportową nie będzie jednak łatwy. W grupie eliminacyjnej Walia mierzy się bowiem z Estonią, Białorusią, Czechami i Belgią. O ile dwa pierwsze z wymienionych zespołów są znacznie słabsze od Smoków, o tyle nasi południowo-zachodni sąsiedzi i Czerwone Diabły mogą okazać się zbyt silnymi przeciwnikami. Aktualnie Walia zajmuje trzecie miejsce w grupie właśnie za Czechami i Belgią.

W poprzednim sezonie Bale występował w Tottenhamie (11 goli i dwie asysty w 20 meczach), czyli klubie, w którym stał się światowej sławy zawodnikiem. Do londyńskiej drużyny był jednak wyłącznie wypożyczony i niewiele wskazuje na to, by w następnych rozgrywkach miał do niej wrócić. Z Realem Madryt natomiast łączy go kontrakt, na mocy którego zarabia około 600 tysięcy funtów miesięcznie.

