Euro 2020. Włosi obejmują prowadzenie! Hiszpanie muszą gonić wynik

Początek półfinałowego spotkania należał do Włochów, którzy już w 4. minucie stworzyli groźną sytuację. Piłka po strzale Barelli trafiła w słupek, ale sędzia po chwili i tak odgwizdał spalonego. Mimo ofensywnych prób rywali, Hiszpanie nie zamierzali dać się zepchnąć do defensywy. Podopieczni Luisa Enrique, podobnie jak w poprzednich meczach, z minuty na minutę przejmowali inicjatywę i byli częściej przy piłce, zmuszając Włochów do biegania za futbolówką.

W 21. minucie blisko otwarcia wyniku spotkania byli Włosi, którzy jednak nie wykorzystali złego wyjścia Simona. Hiszpan odsłonił bramkę, ale jego koledzy zdołali zablokować rywali próbujących posłać piłkę do siatki. Zawodnicy prowadzeni przez Manciniego nie mieli jednak wielu okazji bramkowych, ponieważ gracze La Furia Roja skutecznie zagęszczali środek boiska i dominowali niemal w każdym aspekcie. W pierwszej połowie spotkania kibice nie oglądali żadnej bramki.

Świadkami pierwszego trafienia byliśmy w 60. minucie, kiedy to Simona pokonał Federico Chiesa. Gracz Juventusu wykorzystał świetną kontrę swojego zespołu i dość przypadkowe zagranie Laporte, a hiszpański bramkarz był bezradny przy technicznym strzale Chiesy.