Hiszpanie wracają do gry w półfinale Euro 2020! Remis w meczu z Włochami

Chociaż Włosi byli faworytami półfinału Euro 2020, to Hiszpanie od pierwszych minut dominowali. Podopieczni Luisa Enrique częściej utrzymywali się przy piłce i nie pozwalali rywalom na rozwinięcie skrzydeł. Ci z kolei dobrze grali w defensywie, przez co gracze La Furia Roja rzadko zapędzali się z piłką w pole karne. Większość strzałów Hiszpanie oddawali zza pola karnego, jednak żaden z nich nie zagroził Donnarummie. Pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.

Wynik meczu w 60. minucie otworzył Federico Chiesa, który zakończył kontrę Włochów, popisując się przy tym świetnym, technicznym uderzeniem. Hiszpanie po stracie bramki ruszyli do ataków, jednak byli bezradni wobec dobrze ustawionych w defensywie rywali. To zmieniło się w 80. minucie, kiedy to bramkę wyrównującą zdobył Alvaro Morata. Snajper Juventusu dostał krótkie podanie od Olmo, wyszedł na czystą pozycję i pewnym, płaskim strzałem pokonał włoskiego bramkarza. Tym samym mecz de facto rozpoczął się od początku.