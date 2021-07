Włosi w finale, Morata antybohaterem. MEMY po półfinale Euro 2020

Kibice zgromadzeni na Wembley mogli czuć się zawiedzeni pierwszą połową meczu Włochy – Hiszpania. Obie drużyny grały dobrze w defensywie i chociaż podopieczni Luisa Enrique częściej byli przy piłce, to nie potrafili przełożyć tego na klarowne sytuacje. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem co zwiastowało, że kwestia awansu do finału Euro 2020 może rozstrzygnąć się w drugiej połowie.

Po zmianie stron obie drużyny zaczęły intensywniej szukać swoich szans bramkowych. Najpierw na listę strzelców wpisał się Federico Chiesa, który w 60. minucie wykończył kontratak Włochów. 20 minut później dobre podanie od Daniego Olmo wykorzystał Alvaro Morata, który dał swojej drużynie prowadzenie. Remis oznaczał, że konieczne będzie rozegranie dogrywki. W niej żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Po serii rzutów karnych ponownie w centrum uwagi był Morata. Snajper Juventusu nie wykorzystał jedenastki, co ostatecznie pogrążyło graczy La Furia Roja. Hiszpanie odpadli z mistrzostw Europy i jadą do domu, a na otarcie łez zostaje im oglądanie memów.

