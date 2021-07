Euro 2020. Anglia – Dania. O której półfinał?

Do finału Euro 2020 awansowali już Włosi, którzy po rzutach karnych wyeliminowali Hiszpanów. Podopieczni Roberto Manciniego w meczu o mistrzostwo Starego Kontynentu zmierzą się z Anglią lub Danią. Obie reprezentacje swój półfinał rozegrają już w środę 7 lipca.

Anglicy faworytem?

Zarówno Anglicy, jak i Duńczycy, nie imponowali formą w fazie grupowej. Anglicy wprawdzie wygrali z Chorwacją i Czechami, ale strzelili w tych meczach tylko dwa gole. Bezbramkowy remis ze Szkocją dał im kolejny bezcenny punkt i awans z pierwszego miejsca. Podopieczni Garetha Southgate'a rozkręcali się jednak z meczu na mecz, a wyeliminowanie Niemców i Ukraińców jest jasnym sygnałem, że będą liczyli się w walce o końcowy triumf.

Apetyt na awans do finału mają także Duńczycy, którzy zmagania grupowe zakończyli z trzema punktami na koncie po zwycięstwie z Rosją. Później podopieczni Kaspera Hjulmanda rozprawili się z Walijczykami i Czechami, a przed półfinałem z Anglią nie stoją na straconej pozycji. I chociaż to Synowie Albionu będą faworytami starcia, to ewentualne zwycięstwo skandynawskiego zespołu nie będzie rozpatrywane w kategoriach sensacji.

O której półfinał Euro 2020?

Mecz Anglia – Dania zostanie rozpocznie się w środę 7 lipca o godz. 21. Półfinał Euro 2020 będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl, a na relację na żywo z tego spotkania zapraszamy na Wprost.pl.

