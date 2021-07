Euro 2020. Anglia – Dania. Gdzie obejrzeć półfinał?

Anglicy jeszcze nigdy nie zdobyli mistrzostwa Europy. Co więcej, jak do tej pory nie grali nawet w finale tych rozgrywek. Teraz podopieczni Garetha Southgate'a staną przed szansą przejście do historii. By to zrobić, muszą pokonać Duńczyków.

W półfinale Euro 2020 staną naprzeciw siebie drużyny słynące z solidnej defensywy i skutecznej ofensywy. Synowie Albionu na tegorocznym turnieju nie stracili jeszcze bramki, strzelając przy tym w fazie pucharowej aż sześć goli. Duńczycy wprawdzie nie mają aż tak szczelnej linii obrony, ale są potrafią wykańczać akcje bramkowe.

To oznacza, że w środowy wieczór prawdopodobnie czeka nas wyrównane, ale również emocjonujące starcie. Nieznacznym faworytem spotkania będą Anglicy, którzy nie dość, że mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, to jeszcze zagrają na własnym stadionie.

Transmisja meczu

Półfinał Euro 2020 w wykonaniu Anglików i Duńczyków rozpocznie się w środę 7 lipca o godz. 21. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl, a na relację na żywo z tego meczu zapraszamy na Wprost.pl.

