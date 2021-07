Euro 2020. Southgate przed meczem z Danią: Bycie trenerem to jak bycie rodzicem

Reprezentacja Anglii jeszcze nigdy nie grała w finale mistrzostw Europy, a ostatni półfinał rozegrała w 1996 roku, kiedy to uległa po rzutach karnych Niemcom. Tym razem Synowie Albionu już wieczorem 7 lipca zmierzą się z Danią. Wyspiarskie media od kilku dni żyją starciem, a temat półfinału Euro 2020 zdominował nagłówki gazet i portali informacyjnych. – Mecze Anglików łączą rodziny i społeczności – zauważył Gareth Southgate w rozmowie z BBC.

Southgate o doświadczeniu Anglików

Selekcjoner stwierdził też, że „okazja, by przynieść szczęście fanom i narodowi jest bardzo wyjątkowa”. – Są to mecze, o których się pamięta. Jednymi z najmilszych wiadomości, jakie można otrzymać to te, gdy ludzie doceniają, jak grali piłkarze – dodał.

Southgate został zapytany również o to, co dla niego oznaczałby awans do finału Euro 2020. – Tak naprawdę chodzi o to, co to oznacza dla kraju. Bycie trenerem to trochę jak bycie rodzicem. Minął już moment, kiedy chodzi tylko o ciebie a ważne staje się to, co przekazujesz innym – zaznaczył.

Według trenera Anglicy dzięki czwartemu miejscu na mistrzostwach świata mają już doświadczenie gry o stawkę na wielkich turniejach. – I chociaż to nie determinuje wygranej czy przegranej w piłce nożnej, to istnieje wiele czynników, których jesteśmy świadomi. Mieliśmy z nimi już do czynienia wcześniej i one pomagają nam przygotować się w lepszy sposób – podsumował.

