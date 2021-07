Euro 2020. Schmeichel kontra angielski dziennikarz. „Czy kiedykolwiek wygraliście mistrzostwa?”

7 lipca Dania zmierzy się w półfinale mistrzostw Europy z reprezentacją Anglii. W przedmeczowej konferencji prasowej udział wziął między innymi Kasper Schmeichel, który przeprowadził z jednym z angielskich dziennikarzy ciekawą wymianę zdań.

„Futbol wraca do domu”

Angielski dziennikarz nawiązał na konferencji prasowej reprezentacji Danii do słynnego hasła Synów Albionu „It's coming home” (futbol wraca do domu). Zapytał się Kaspera Schmeichela jak Duńczycy mają zamiar zatrzymać ten „powrót”. Zawodnik z uśmiechem zrewanżował się swoim pytaniem. – Czy ten futbol kiedykolwiek był „w domu”? Wygraliście kiedyś mistrzostwa Europy? – powiedział rozbawiony bramkarz.

Dziennikarz stwierdził, że futbol ostatni raz był w Anglii w 1966 roku, na co Schmeichel drocząc się dalej przypomniał, że przecież były to mistrzostwa świata, a nie Europy. Angielski redaktor w końcu przeformułował swoje pytanie, chcąc się dowiedzieć ile będzie znaczyło dla duńskiego piłkarza wyeliminowanie Synów Albionu z Euro 2020. – Szczerze mówiąc, bardziej zastanawiam się, co by znaczyło to dla Danii. Nie poświęcam w tym kontekście za dużo uwagi reprezentacji Anglii – przyznał się Schmeichel.

