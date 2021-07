„Zjadamy was na śniadanie”. Osobliwa wymiana uszczypliwości między angielską i duńską gazetą

7 lipca odbędzie się drugi z półfinałów tegorocznych mistrzostw Europy. W szranki staną ze sobą Anglia oraz Dania. Stawka tego meczu jest ogromna, mówimy przecież o awansie do finału. Do tego atmosferę od dawna podgrzewali sami Synowie Albionu. Ich trener, Gareth Southgate, jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek mówił, że biorą w nich udział po to, aby rozegrać siedem meczów, czyli dotrzeć właśnie do ostatniego etapu Euro. Zanim emocje przeniosą się na boisko, rywalizacja odbywa się na innych płaszczyznach – między innymi w mediach.

Pojedynek gazet z Anglii i Danii

O kapitalnej akcji napisał na Twitterze Bartosz Zbroja. Dziennik „The Sun” miał dziś wykupić miejsce reklamowe w duńskiej prasie. Na grafice widać kromkę chleba, a na niej kawałek bekonu ułożony na krzyż w taki sposób, by danie przypominało angielską flagę. Pod spodem zamieszczono napis „Zjadamy was na śniadanie”, co nawiązuje do tego, że na Wyspach Brytyjskich podobno sprzedaje się mnóstwo duńskiego bekonu.

Duński tabloid „B.T”. odpowiedział natomiast grafiką, na której pod ich flagą widać uzbrojonych, biegnących do walki wikingów. Wymowny jest też napis, odnoszący się do hasła Anglików „It’s coming home”, sugerujący, że to właśnie ta drużyna wygra Euro 2020 i w ten sposób „futbol wróci do domu”. Autorzy grafiki napisali natomiast: „To nie piłka nożna wraca do domu, tylko my”. Jest to nawiązanie do inwazji Normanów na Anglię z 1066 roku.

Kiedy i gdzie obejrzeć drugi półfinał Euro 2020?

Mecz Anglia – Dania odbędzie się 7 lipca o godzinie 21:00 na Wembley w Londynie. Zapraszamy na relację live z tego spotkania. Będzie ono transmitowane na antenie TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

