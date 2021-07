Euro 2020. Morata i jego żona ofiarami hejtu. „Przyjdę do twojego domu i go podpalę”

Hiszpania pożegnała się już z Euro 2020. W półfinałowym starciu uległa ona Włochom dopiero w rzutach karnych. Alvaro Morata nie wykorzystał swojej jedenastki i niejako przyczynił się do porażki La Roja. Na zawodnika i jego rodzinę ponownie spadła ogromna ilość hejtu.

Żona Moraty opublikowała obraźliwe wiadomości

Żona Moraty Alice Campello opublikowała na swoim InstaStory zrzuty ekranu wiadomości od pseudokibiców. Treści tam zawarte są przepełnione nienawiścią i odnoszą się nie tylko do samego piłkarza, ale także właśnie do Campello i ich potomstwa. „Niech Morata i jego dzieci zachorują na raka”, „Nie wstawiaj zdjęć Moraty, bo jak to zrobisz to przyjdę do twojego domu i go podpalę” – to niektóre ze skandalicznych wiadomości wysyłanych do żony piłkarza.

Alice Campello również na swoim story odniosła się do mowy nienawiści, jakiej była ofiarą. „Naprawdę nie robią na mnie wrażenia takie wiadomości, ale kobiety bardziej wrażliwe mogłyby mieć z tym problemy” – napisała żona piłkarza. „Pamiętajcie, że sport jest po to, żeby łączyć, a nie żeby wylewać swoje prywatne frustracje” – dodała Campello.

