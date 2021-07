NA ŻYWO: Euro 2020. Anglia – Dania. Synowie Albionu w walce o wielki finał na Wembley

70. min. Rzut wolny dla Danii. Dośrodkowanie w pole karne i interwencja Stonesa. 69. min. Zmiana w reprezentacji Anglii: Jack Grealish wchodzi za Bukayo Sakę. 68. min. Saka zbiega do środkowa boiska, dośrodkowuje, ale bardzo niecelnie. 67. min. Trzy zmiany w drużynie duńskiej: Stryger Larsen zmieniony przez Wassa, Damsgaarda zastępuje Poulsen, a za Dolberga wchodzi Norgaard. 66. min. Piłkę daleko wykopuje Schmeichel i tym samym odwdzięcza się za chwilę obrońca Anglii. Duńczycy przy piłce. 65. min. Czekamy na zmiany w reprezentacji Danii. 64. min. Anglicy grają piłkę po kole. Po strzale Mounta piłkę łapie pewnie Schmeichel. 62. min. Saka traci piłkę, ale bardzo szybko jego koledzy naprawiają ten błąd i Anglia ustawia się w ataku pozycyjnym. 61. min. Anglia rozgrywa piłkę od bramki. Dania bardzo wysoko ustawiona. Anglia uwolniła się spod pressingu i rozpoczęła bardzo groźną akcję, ale ostatecznie nieudaną. 60. min. Sterling podaje do Shawa. Jeden z duńskich zawodników blokuje piłkę. Mało brakowało do kolejnej bramki samobójczej. 59. min. Strzał Dolberga prosto w ręce Pickfora. 57. min. Dośrodkowanie i... wybija piłkę Maguire. Od bramki ostatecznie rozpocznie Jordan Pickford. 56. min. Dania rozpoczyna od rozegrania. Podanie przez dwie linie do Dolberga. Braithwaite próbuje dośrodkować, ale będzie tylko rzut rożny. 55. min. Dośrodkowuje Mount, Maguire strzela, a Kasper Schmeichel popisuje się świetną interwencją, która ratuje Danię przed stratą bramki. 54. min. Piłka do Sterlinga. Ten zbiega do środka boiska, podaje do Kane'a. Ten daje się sfaulować po prawej stronie boiska. 53. min. Dania prawym skrzydłem. Dośrodkowanie, ale piąstkuje angielski bramkarz. 52. min. Maehle do Dolberga. Ten oddaje wyśmienity strzał, który zostaje przez Pickforda obroniony. Jednak nawet jakby padła bramka, zostałby odgwizdany spalony. 51. min. Duński zawodnik już wstał i będzie w stanie kontynuować grę. 50. min. Simon Kjaer leży na boisku. Zajmują się nim medycy. 49. min. Mount dośrodkowuje do Maguire, który fauluje Kjaera i dostaje za to żółtą kartkę. Dania od rzutu wolnego. 48. min. Anglia przejmuje, ale Saka zostaje faulowany. Mamy rzut wolny i czekamy na dośrodkowanie. 47. min. Dania rozgrywa piłkę. Bardzo spokojny początek drugiej części spotkania. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Przy piłce Anglia. 21:59 Zawodnicy wracają już na murawę. 45. min. Sędzi zaprasza piłkarzy na przerwę. Wracamy za około 15 minut. 45. min. Anglia napiera na defensywę duńską. Skandynawowie ewidentnie potrzebują zejść na przerwę i przegadać swoją grę. 44. min. Anglia w ataku. Dośrodkowanie w pole karne nieudane. 42. min. Dania rozpoczyna budowę akcji od obrony. Gdy akcja przeniosła się na prawe skrzydło świetnie odebrał piłkę angielski obrońca. 39. min. Bramka jednak zaliczona jako samobójcza. Pechowym strzelcem został Simon Kjaer. Zawodnik próbował wybijać piłkę spod nóg Sterlinga, ale ostatecznie sam skierował ją do bramki. 39. min. GOOOOL! Za drugim razem Raheem Sterling się już nie pomylił. Bliźniacza sytuacja tym razem zakończyła się celnym strzałem. 38. min. Kane podaje do Sterlinga, który z odległości paru metrów nie trafia w światło bramki, albo raczej Kasper Schmeichel świetnie broni jego strzał! 37. min. Aut dla Anglików. Piłka zawędrowała w pole karne, Duńczycy przejęli ją i rozpoczęli akcje, która zakończyła się nieudanym dośrodkowaniem. 36. min. Sterling oddał strzał, ale trafił w duński mur. 35. min. Maguire do Kane'a, który przed polem karnym daje się sfaulować. Rzut wolny dla Anglii. 33. min. Błąd w obronie Anglii, ale na ich szczęście bez konsekwencji. 32. min. Dania nie zwalnia tempa. Bramka napełniła ich dodatkową energią. Anglicy mają problem z rozegraniem piłki. 30. min. Damsgaaaaaaaard!!! Ależ bramka z rzutu wolnego! Piękne trafienie Duńczyka! 29. min. Dośrodkowanie, podczas którego był faulowany inny zawodnik Danii. Teraz Skandynawowie mają rzut wolny jeszcze bliżej bramki. 28. min. Faul na Dolbergu całkiem blisko pola karnego Pickforda. 27. min. Nieudane dośrodkowanie Shawa. Anglicy ciągle przy piłce. Prosty błąd Sterlinga i od autu Duńczycy. 26. min. Anglia będzie miała rzut wolny blisko pola karnego Schmeichela. 25. min. Dania pod polem karnym przeciwnika. Strzał Damsgaarda niecelny. Od bramki Pickford. 23. min. Dania wysoko w ataku pozycyjnym, ale nieudane podanie pod nogi przeciwnika sprawa, że piłka znajduje się z powrotem przy Schmeichelu. 22. min. Anglia nie wychodzi do wysokiego pressingu. Czeka aż Duńczycy trochę się otworzą, wyjdą dalej od bramki. 21. min. Walkę o piłkę w środku pola wygrywa Dania. Skandynawowie uspokajają grę. 19. min. Dania rozpoczyna od rzutu wolnego. Nieudane zagranie w pole karne Anglii i to gospodarze będą teraz przy piłce. 18. min. Anglia przy piłce. Dania ruszyła do wysokiego pressingu i pogubił się bramkarz Synów Albionu. 17. min. Piąstkuje Jordan Pickford. Za chwilę faul w ataku i od rzutu wolnego rozpocznie Anglia. 16. min. Seria błędów Anglików, ale dwa strzały Duńczyków wynikające z tych pomyłek przyniosły tylko rzut rożny. 15. min. Bardzo niecelny strzał Kane'a. Schmeichel od bramki. 14. min. Anglia z autu. Synowie Albionu ewidentnie więcej grają lewym skrzydłem. 13. min. Nieudane dośrodkowanie. Chwilę później strzał Sterlinga prosto w ręce bramkarza Danii. 12. min. Niecelne dośrodkowanie w kierunku Kane'a. Za chwile kolejna szarża w pole karne Schmeichela. Rzut rożny dla Anglii. 10. min. Ponownie Walker ratuje Anglię przed bardzo niebezpieczną sytuacją ze strony Skandynawów. 9. min. Dania atakuje lewym skrzydłem, ale Kyle Walker solidnie zachował się w obronie, zastawił i odebrał piłkę. 8. min. Piłka znowu u Sterlinga, który dośrodkowuje do Saki, ale centra niecelna. Anglicy nadal w posiadaniu piłki. 7. min. Dania przy piłce. Niedokładny przerzut na druga stronę boiska i Anglicy z autu. 6. min. Anglia przejmuje piłkę. Harry Kane dośrodkowuje przed obrońców na dobieg, ale Sterling nie sięga do futbolówki. 5. min. Sterling na lewym skrzydle próbował dryblingu, piłka wybita na aut skąd zaczął Shaw. Piłka już przy obrońcach Anglii. 3. min. Akcja Anglików przerwana przez Skandynawów i Duńczycy rozpoczynają budowanie akcji od bramki. 2. min. Raheem Sterling w indywidualnej akcji lewym skrzydłem, ale odebrano mu piłkę. 1. min. Anglia rozpocznie od rzutu wolnego w środku pola. 1. min. Pierwszy gwizdek! Zaczyna reprezentacja Danii. 20:54 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na boisko. Za chwilę hymny! 20:45 Kwadrans do rozpoczęcia spotkania!

twitter.com 20:30 Pierwsza jedenastka Danii:

twitter.com 20:25 Skład reprezentacji Anglii:

twitter.com 20:22 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu Anglia – Dania. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Anglia i Dania zmierzą się w półfinale Euro 2020 a zwycięska drużyna zagra 11 lipca z Włochami. Anglicy jeszcze nigdy nie zdobyli mistrzostwa Europy. Co więcej, jak do tej pory nie grali nawet w finale tych rozgrywek. Teraz podopieczni Garetha Southgate'a staną przed szansą przejście do historii. By to zrobić, muszą pokonać Duńczyków.

Wyrównane starcie na Wembley?

W półfinale Euro 2020 staną naprzeciw siebie drużyny słynące z solidnej defensywy i skutecznej ofensywy. Synowie Albionu na tegorocznym turnieju nie stracili jeszcze bramki, strzelając przy tym w fazie pucharowej aż sześć goli. Duńczycy wprawdzie nie mają aż tak szczelnej linii obrony, ale potrafią wykańczać akcje bramkowe.

To oznacza, że w środowy wieczór prawdopodobnie czeka nas wyrównane, ale również emocjonujące starcie. Nieznacznym faworytem spotkania będą Anglicy, którzy nie dość, że mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, to jeszcze zagrają na własnym stadionie.

Czytaj też:

Euro 2020. Morata i jego żona ofiarami hejtu. „Przyjdę do twojego domu i go podpalę”