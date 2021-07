Anglia w finale Euro 2020. Twórcy memów nie mają litości dla sędziego

Początek półfinału Euro 2020 należał do Duńczyków, którzy zdominowali Anglików i zmusili ich do defensywy. Próby podopiecznych Kaspera Hjulmanda zostały nagrodzone już w 30. minucie, kiedy to Mikkel Damsgaard popisał się fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego.

Synowie Albionu rzucili się do ataków, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Ta sztuka udała im się w 39. minucie za sprawą samobójczego trafienia Simona Kjaera. Stoper niefortunnie interweniował przy próbie płaskiego podania do Raheema Sterlinga i pokonał własnego bramkarza.

Druga połowa nie przyniosła rozstrzygnięć, więc konieczne było rozegranie dogrywki. W niej nie brakowało kontrowersji. W 104. minucie Raheem Sterling padł w polu karnym, a Danny Makkelie podyktował jedenastkę. Powtórki pokazały, że zawodnik Manchesteru City dużo „dołożył od siebie", a karny prawdopodobnie nie należał się podopiecznym Garetha Southgate'a. Nie zmienia to faktu, że szansę na gola wykorzystał Harry Kane, który na raty pokonał Kaspera Schmeichela i dał swojej drużynie upragniony finał Euro 2020.

