Boniek skomentował półfinał Euro 2020. „Sędzia miał kilka innych okazji"

Anglia pokonała 2:1 Danię w półfinale Euro 2020, a po meczu mówi się głównie o kontrowersyjnym karnym podyktowanym przez sędziego w dogrywce. Jedenastkę na bramkę zamienił Harry Kane i dał Synom Albionu miejsce w finale turnieju. „Karny nie karny, będą dyskusje. Jedno jest pewne – wygrali lepsi” – stwierdził Zbigniew Boniek na Twitterze.

twitter

Taką argumentację można poprzeć statystykami, które przemawiały za drużyną Garetha Southgate'a. Anglicy oddali aż 20 strzałów przy sześciu Duńczyków. 10 z nich było celnych (przy trzech rywali). Synowie Albionu byli częściej przy piłce (59 proc.) i wymienili więcej podań (728, Duńczycy podawali 534 razy). Statystyki jednak nie grają, a Harry Kane i spółka mieli problem ze sforsowaniem dobrze ustawionej obrony rywali.

Sędzia pomagał? Boniek komentuje

Szef PZPN w kolejnym wpisie Twitterze odniósł się do sugestii, że Anglikom pomógł arbiter. „Dla tych podejrzliwych – jeżeli sędzia chciałby pomóc drużynie angielskiej, to nie musiał czekać do dogrywki. Miał kilka innych okazji” – stwierdził prezes PZPN.

Czytaj też:

Anglia w finale Euro 2020. Twórcy memów nie mają litości dla sędziego