Karygodne zachowanie kibica w meczu Anglii z Danią. Collymore domaga się dożywotniego zakazu

7 lipca, w ramach półfinału Euro 2020, mierzyły się ze sobą reprezentacje Anglii oraz Danii. Aby wyłonić finalistę potrzebna była dogrywka, a w której lepsi okazali się Synowie Albionu. Kluczową bramkę zdobył Harry Kane po dyskusyjnym rzucie karnym. Minionej nocy światło dzienne ujrzały kolejne kontrowersje dotyczące tego stałego fragmentu. W związku z nimi Stan Collymore domaga się surowej kary dla jednego z fanów, który tego wieczoru zasiadał na Wembley.

Kibice przeszkadzali Kasperowi Schmeichelowi

Była 104. minuta meczu, kiedy napastnik Tottenhamu podszedł do piłki, by wykonać jedenastkę. Naprzeciw niego stanął Kasper Schmeichel. Co prawda bramkarz Leicester City obronił pierwszy strzał przeciwnika, ale przy dobitce był już bezradny. „Daily Mail” ujawniło jednak, że podczas tego rzutu karnego, ktoś świecił laserem po oczach Duńczyka.

W związku z tym Collymore zaapelował na Twitterze, że osoba, która się tego dopuściła „powinna dostać dożywotni zakaz stadionowy”. Nie tylko były reprezentant Anglii zauważył tę sytuację. Pod jego wpisem można znaleźć wiele wtórujących mu głosów od innych kibiców. Pytanie, czy laser rzeczywiście przeszkodził Schmeichelowi w dobrej interwencji? Jeden z fanów twierdzi, że nie. „Bramkarz i tak zdołał odbić piłkę, więc ten incydent nie miał znaczenia. Co nie zmienia faktu, że dla tego kibica nie ma usprawiedliwienia” – napisał.

Karygodne zachowanie fanów na Wembley

„Laser skierowany w oczy drugiego człowieka może spowodować trwałe problemy ze wzrokiem, nie tylko chwilowe oślepienie. Mamy do czynienia ze skandalem. To zresztą nie był jedyny moment, kiedy kibice próbowali w ten sposób przeszkodzić Duńczykom. To samo działo się przy rzutach rożnych. W pewnym momencie między innymi Jannik Vestergaard zorientował się, że ktoś świeci mu w oczy laserem” – czytamy z kolei na portalu tipsbladet.dk.

