Karny się Anglii nie należał? Mourinho, Stanowski, Wenger, Listkiewicz i inni o dramacie Danii

Anglia remisuje z Danią w dogrywce, jest 104. minuta meczu. Wtedy Raheem Sterling w przypływie piłkarskiego szaleństwa rozpoczyna niesamowity sprint w pole karne rywali. Tam z łatwością mija kolejnych przeciwników, by w końcu przewrócić się przed samą bramką. Karny! Na pierwszy rzut oka nie ma wątpliwości, choć reputacja tego zawodnika każe jeszcze poczekać na powtórkę VAR.

Sprawdzanie przeciąga się, kolejne powtórki wyświetlane w transmisji telewizyjnej sieją coraz większe zwątpienie w głowach kibiców. Może jednak niczego tam nie było? Wielu oczekuje, że sędzia sam podejdzie do ekranu i wcale nie zazdrości mu decyzji do podjęcia. Tymczasem Danny Makkelie nawet nie pofatygował się do linii bocznej, tylko z dużą pewnością wskazał na 11 metr przed bramką Kaspera Schmeichela. Resztę już znamy. To Anglia zagra w finale z Włochami.

Od tamtego momentu kolejni piłkarscy eksperci zabierają głos w kwestii wątpliwego karnego. Były sędzia piłkarski i przewodniczący komisji sędziowskiej czeskiego związku piłki nożnej Michał Listkiewicz jeszcze na antenie TVP Sport wyrażał sprzeciw odnośnie decyzji sędziego z Holandii.

Karny dla Anglii? Listkiewicz: Absolutnie nie

– Dla mnie absolutnie nie powinno być rzutu karnego. Moim zdaniem, ale nie tylko moim, bo otrzymałem wiele wiadomości, że nie powinno być karnego – podkreślał. Dodawał, że otrzymał podobne głosy od znajomych sędziów europejskich. Tak samo wypowiadali się komentujący mecz Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Keane i Neville o karnym Anglików: Bardzo miękka sytuacja

Nawet angielscy komentatorzy przyznawali, że w tej sytuacji sędzia się pomylił. – Nie sądzę, że to jest jedenastka… bardzo, bardzo miękka sytuacja – mówił Roy Keane. – Jeśli mamy być uczciwi, to każdy byłby całkowicie zdruzgotany, gdyby przegrał przez takiego karnego – dodawał jego kolega z Manchesteru United, Gary Neville.

Trener Duńczyków: Jesteśmy rozczarowani, bardzo rozczarowani

Łatwo domyślić się, jak całą sytuację postrzegał trener Duńczyków, Kasper Hjulmand. – Jesteśmy bardzo, bardzo rozczarowani, trudno mi o tym mówić. Może łatwiej będzie mi wyrazić, jak się czuję, za kilka dni – przyznał. – Jesteśmy po prostu bardzo rozczarowani, byliśmy tak blisko finału. I to wszystko zdecydowało się w taki sposób... Ten karny nie powinien być karnym, wkurza mnie. Jesteśmy rozczarowani, bardzo rozczarowani – powtarzał.

Sterling nie nurkował? Stanowski: Sędzia odgwizdał zupełnie inny faul

Zrozumieć sędziego próbował Krzysztof Stanowski. – Moim zdaniem sędzia odgwizdał zupełnie inny faul. Wydawało się, że ta sytuacja wyglądała inaczej. Potem sędziowie VAR dopatrzyli się, że tego, co zagwizdał sędzia, to nie było. Nikt Sterlingowi nogi nie podstawił. Natomiast był inny kontakt i tak to zostawili – zgadywał. Dodał, że Anglia w finale będzie miała przeciwko sobie cały piłkarski świat.

Duńczyk faulował w polu karnym? Wenger krytykuje protokół VAR

W całej tej sytuacji Arsene Wenger zwracał uwagę na jeszcze inną rzecz. – Nie rozumiem, dlaczego VAR nie poprosił sędziego, żeby obejrzał powtórkę. W takich momentach arbiter musi być absolutnie przekonany o faulu. To nie była na tyle jednoznaczna decyzja, żeby gwizdnąć karnego. VAR zawiódł sędziego – ocenił dyrektor FIFA ds. globalnego rozwoju piłki nożnej.

Kontrowersyjny karny. Mourinho: Anglia bez wątpienia zasłużyła na wygraną

W podobnym tonie wypowiadał się Jose Mourinho. – Anglia zasłużyła na zwycięstwo, ale to nigdy nie może być karny. Na tym poziomie – półfinał Euro – nie rozumiem decyzji sędziego i faktu, że VAR nie powiedział sędziemu, by obejrzał wszystko na monitorze – zwracał uwagę. Portugalski trener podkreślał jednak, że Anglia była znacznie lepsza i bez wątpienia zasłużyła na wygranie tego meczu.

