UEFA reaguje na incydent podczas meczu Anglii z Danią. Postawiono zarzuty też w innej sprawie

Była 103. minuta starcia (trwała dogrywka) reprezentacji Anglii z Danią, kiedy sędzia podyktował rzut karny dla Synów Albionu. Do piłki podszedł Harry Kane i za chwilę cieszył się z bramki. Anglik strzelił gola dopiero po dobitce, ponieważ jego pierwsze uderzenie zdołał obronić Kasper Schmeichel. Jak okazało się po meczu, przy tym stałym fragmencie ktoś z osób obecnych na trybunach Wembley próbował utrudnić bramkarzowi zadanie, świecąc laserem po jego oczach. Co na to UEFA?

UEFA postawiła zarzuty Anglikom

Najpierw na całą sytuację zareagowali kibice, którzy oglądali to spotkanie w telewizji. W tym gronie był również Stan Collymore, były reprezentant Anglii. Na Twitterze zasugerował on surową karę dla osoby posługującej się laserem.

Nie ma więc wątpliwości co do prawdziwości tej historii. UEFA już zareagowała na incydent, stawiając Anglikom zarzuty dotyczące wyżej opisanej sytuacji. Ponadto europejska federacja przedstawiła FA (angielski związek piłki nożnej) oskarżenia dotyczące zakłócania spokoju podczas duńskiego hymnu narodowego i odpalenia w tym czasie fajerwerków. Takie informacje poddało BBC.

Nie wiadomo jeszcze jakie kary grożą Anglikom za te wydarzenia. „Sprawa zostanie rozpatrzona przez Komisję Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) we właściwym czasie” – głosi komunikat europejskiej federacji.

