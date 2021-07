Euro 2020. Brytyjski minister zwrócił się do Włochów. „Nie próbujcie przyjeżdżać”

Finał Euro 2020 odbędzie się 11 lipca na legendarnym stadionie Wembley w Londynie. Na trybunach będzie podczas meczu mogło usiąść aż 60 tysięcy kibiców. Niestety nie tyczy się to osób przyjeżdżających z zagranicy.

Kwarantanna dla przyjezdnych

Anglia ma w tym momencie jedno z najbardziej surowych praw covidowych. Każdy podróżny przybywający do tego kraju musi najpierw odbyć 10-dniową kwarantannę. Włoscy kibice w takim razie chcąc oglądać swoich piłkarzy w akcji, musieliby przewidzieć, że Italia zamelduje się w finale, wyjechać do Londynu 10 dni wcześniej niż pierwotnie planowali i przesiedzieć przez ten czas w izolacji, martwiąc się, czy Squadra Azzurra awansuje.

Brytyjski minister: „Nie próbujcie przyjeżdżać”

Co w rozmowie z „Times Radio” poradził włoskim kibicom Grant Shapps, brytyjski minister transportu? „Nie próbujcie przyjeżdżać do Anglii” – powiedział polityk. „Jeśli ktokolwiek na granicy zostanie rozpoznany jako osoba, która przyleciała tylko na finał, zostanie odesłany z kwitkiem” – dodał minister. Shapps zaznaczył też, że wiele lotów do Wielkiej Brytanii zostało odwołanych właśnie po to, żeby zminimalizować liczbę osób próbujących dostać się na finał.

