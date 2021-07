Gwiazda reprezentacji Anglii na celowniku hiszpańskiego giganta. Będzie hitowy transfer?

W ostatnim czasie najwięcej w kontekście zawodnika Manchesteru City mówi się o rzucie karnym, jaki wywalczył w półfinałowym meczu z Danią. Według większości kibiców oraz ekspertów Sterling wymusił w nim jedenastkę, dzięki której to Synowie Albionu przeszli do finału Euro 2020. Być może niebawem ta dyskusja zostanie zastąpiona przez kwestie transferowe dotyczące Anglika.

Raheem Sterling na celowniku Realu Madryt

Informację o możliwych przenosinach do Hiszpanii podał magazyn „The Athletic”. 26-latkiem ponoć najbardziej zainteresowany jest Real Madryt, który w ostatnim czasie cierpiał na niedobór skrzydłowych światowej klasy.

Według informacji brytyjskich dziennikarzy najwięcej w kwestii transferu ma do powiedzenia sam Sterling. Gdyby zechciał odejść, przedstawiciele Manchesteru City nie będą mu robić przeszkód. O ile oczywiście potencjalny nabywca, czyli Real Madryt, wyłoży za niego odpowiednią kwotę. Mówi się o 90 milionach euro. Mamy więc do czynienia z kwotą, która na pewno byłaby w zasięgu Królewskich.

Ile mógłby kosztować Sterling?

Pytanie, czy po zakończeniu Euro 2020 i ewentualnej wygranej Anglii w turnieju cena za Sterlinga nie wzrośnie? W całym turnieju był on jednym z najlepszych podopiecznych Garetha Southgate’a. Z dziesięciu goli, które Synowie Albionu strzelili podczas mistrzostw, skrzydłowy miał bezpośredni udział przy pięciu.

W poprzednim sezonie, we wszystkich rozgrywkach, Sterling wystąpił w 49 meczach, zdobył w nich 14 bramek i miał 12 asyst. Jego Manchester City wygrał mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Do tego Obywatele dotarli aż do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrali 0:1 z Chelsea.

