Anglicy nie chcą premii za grę w Euro 2020. Pieniądze przekażą na pomoc służbie zdrowia

11 lipca w finale Euro 2020 Anglia zagra z Włochami. Niezależnie od tego, kto ostatecznie zatriumfuje w turnieju, podopieczni Garetha Southgate zarobią duże pieniądze z tytułu przysługującej im premii za udział w rozgrywkach. Zawodnicy tej drużyny nie chcą jednak przeznaczać tych kwot na własne wydatki. Zamiast tego zamierzają pomóc angielskiej służbie zdrowia.

Angielscy piłkarze wesprą finansowo służbę zdrowia

O geście tym poinformowano w kilku brytyjskich gazetach, między innymi w „Daily Mail”. Mówi się, że gdyby to Anglicy wygrali z Włochami, nagroda dla nich wynosiłaby aż dziewięć i pół miliona funtów. Całe te pieniądze miałyby trafić do organizacji NHS Charities Together. Zamiary te potwierdziła reprezentacja Anglii w oficjalnym komunikacie.

Forma, w jakiej ten hojny datek ma zostać przekazany na rzecz NHS, jeszcze nie została ustalona. Takie szczegóły będą rozstrzygane już po zakończeniu mistrzostw Europy. Anglicy będą musieli poddać dyskusji także kwestie podatkowe.

Generalnie nie jest to pierwszy raz, gdy Synowie Albionu podejmują takie decyzje co do swoich premii. Najbardziej znany z działalności charytatywnej jest Marcus Rashford. Innym razem Jordan Henderson miał przekonać kapitanów drużyn Premier League do finansowego wsparcia angielskiej służby zdrowia. Teraz jednak pomoc ma być o wiele większa.

