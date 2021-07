Włochy i Anglia powalczą w finale Euro 2020 o prymat na Starym Kontynencie. Kiedy mecz?

Finał Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Zostanie on rozegrany 11 lipca na stadionie Wembley w Londynie. Zmierzą się w nim reprezentacje Włoch i Anglii. Zarówno jedna jak i druga drużyna prezentuje się na tyle dobrze, że właściwie nie sposób ocenić, kto w tym starciu uchodzi za faworyta.

Anglia i Włochy męczyły się w dogrywkach.

Zdaje się jednak, że w ostatnich meczach bardziej obiecująco prezentowali się Anglicy. Największym pokazem ich siły było ćwierćfinałowe starcie z Ukrainą, którą rozgromili aż 4:0. Później z kolei podopieczni Garetha Southgate'a grali z Danią i to właśnie ten zespół nieoczekiwanie sprawił Synom Albionu najwięcej problemów. Przeszli oni do ostatniego etapu Euro 2020 po dogrywce, w której zwycięskie trafienie zaliczył Harry Kane po kontrowersyjnym rzucie karnym.

Włosi z kolei w fazie pucharowej dwukrotnie wygrywali 2:1, chociaż tylko raz udało im się pokonać przeciwników w podstawowych 90 minutach. Bez wątpienia Italii najtrudniej grało się przeciwko Hiszpanom. Ci jako jedyni potrafili jej odebrać piłkę na dłużej, zdominować i zepchnąć do defensywy. Po wyjątkowo dramatycznym – choć czasami wolnym meczu, ze względu na ogromne zmęczenie piłkarzy obu drużyn – do finału przeszedł zespół Roberto Manciniego. Udało mu się to po rzutach karnych, w których decydującej jedenastki nie wykorzystał Alvaro Morata.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Włochy – Anglia w finale Euro 2020?

Mecz Włochy – Anglia, który zostanie rozegrany w ramach finału Euro 2020, odbędzie się 11 lipca o godzinie 21:00 w Londynie na stadionie Wembley. Zapraszamy na relację live z tego starcia na wprost.pl. Mecz będzie transmitowany w TVP 1, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl.

