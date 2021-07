Quiz przed finałem Euro 2020. Dopasujesz reprezentantów Włoch do ich klubów?

Koniec Euro 2020 jest już bardzo blisko. W niedzielę 11 lipca zostanie rozegrany na Wembley finał Anglia – Włochy. Spotkanie odbędzie się przy pełnych trybunach (60 tysięcy kibiców). W starciach półfinałowych walkę o puchar przegrały Dania i Hiszpania. Organizatorzy nie przewidzieli jednak pojedynku o trzecie miejsce. Finał to ostatni mecz tego turnieju - tym większe związane z nim emocje i oczekiwania.

Euro 2021. W jakich klubach grają gwiazdy reprezentacji Włoch?

Aby ulżyć wam w wyczekiwaniu do niedzielnego wieczoru, quizy związane z zawodnikami obu drużyn. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba tylko przyporządkować reprezentacyjnych piłkarzy do klubów, w których grają na co dzień. Co ciekawe, w przypadku drużyn Anglii i Włoch, niemal wszyscy z nich grają na co dzień w Anglii albo we Włoszech.

