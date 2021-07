Euro 2020. Angielscy kibice odprowadzają swoich piłkarzy przed finałem. Imponujące nagranie

W niedzielę 11 lipca odbędzie się ostatnie spotkanie rozgrywane w ramach Euro 2020. W finale turnieju zagrają Włochy i Anglia. Trudno przewidzieć, który z tych zespołów ma większe szanse na ostateczny triumf, choć dodatkowy argument stoi za Synami Albionu. Starcie odbędzie się bowiem na stadionie, który znają doskonale – na Wembley w Londynie. Dodatkowo po raz pierwszy od dawna za swoimi piłkarzami murem stoją kibice - w przeszłości często niezadowoleni z gry lub wyników.

Jak wielkie wsparcie Anglicy otrzymują zawodnicy tym razem, pokazuje nagranie wykonane z wnętrza autobusu kadry. Film zaprezentowany na oficjalnym koncie reprezentacji Anglii pokazuje długi na kilometry sznur kibiców, którzy zebrali się przy drodze z lotniska, by dodać otuchy piłkarzom i podziękować za dotychczasową grę w turnieju. To już ostatnia podróż Synów Albionu z centrum treningowego zlokalizowanego w St. George’s Park koło Birmingham. Zarówno kibice jak i piłkarze zdają sobie jednak sprawę, że szpaler w drugą stronę będzie jeszcze większy, jeżeli w niedzielę uda się pokonać Włochów.

twitter

Anglia niemal całe Euro gra u siebie

Fakt ciągłego rozgrywania przez Anglików meczów na Wembley budzi w ostatnich dniach spore kontrowersje. Aż pięć z dotychczasowych sześciu spotkań Anglicy rozgrywali właśnie w swojej stolicy, podczas gdy wiele innych zespołów musiało odbyć podczas turnieju mnóstwo podróży, czasem bardzo długich. Podopieczni Garetha Southgate’a wyjechali ze swojej ojczyzny tylko raz – na ćwierćfinał z Ukrainą do Rzymu. Wygrali wówczas 4:0.

Niektórzy kibice sugerują nawet, że całe Euro 2020 pod względem logistycznym zostało ułożone tak, aby mistrzostwa wygrali Anglicy. Poziom zmęczenia rzeczywiście odegrał dużą rolę na przykład w półfinale rozgrywek, w którym rywalem Synów Albionu była Dania. Mimo że do wyłonienia zwycięzcy potrzeba była dogrywka, w której kluczową bramkę zdobył Harry Kane, to podopieczni Kaspera Hjulmanda mniej więcej od połowy drugiej części meczu po prostu nie mieli sił na intensywną grę. Ćwierćfinałowe starcie z Czechami rozegrali bowiem w Baku – mieście oddalonym od Londynu o (mniej więcej) 4500 kilometrów w linii prostej.

Reprezentacja Włoch w fazie pucharowej też musiała podróżować, ale nie aż tak daleko. Z Austrią w 1/8 finału grali na Wembley, w ćwierćfinale z Belgią zmierzyli się w Monachium, by na starcie z Hiszpanią wrócić do Londynu. Oczywiście gdyby nie dobra gra Anglików, to nie mieliby oni takiej wygody. W rzeczywistości tylko zajęcie pierwszego miejsca w grupie pozwoliło im na kontynuowanie swojej serii meczów na ulubionym stadionie.

Kiedy mecz Włochy – Anglia w finale Euro 2020?

Finał Euro 2020 również zostanie rozegrany na Wembley. Spotkanie Włochy – Anglia rozpocznie się o godzinie 21:00. Już teraz zapraszany na relację live z tego starcia, którą będzie można śledzić na wprost.pl. Transmisję z meczu przeprowadzą TVP 1, TVP Sport i serwis sprot.tvp.pl

Czytaj też:

Finał Copa America rozstrzygnięty. Messi wreszcie triumfuje z reprezentacją!