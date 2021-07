Euro 2020. Bezpośrednie starcia Włochów z Anglikami. Historyczna przewaga Italii

Pierwsze spotkanie między Anglią i Włochami odbyło się 17 listopada 1976 roku. Łącznie te dwie drużyny zagrały ze sobą 13 razy, z czego tylko raz w fazie pucharowej mistrzostw Europy.

Ogólny bilans meczowy

Bilans bezpośrednich spotkań jest zdecydowanie na korzyść Włochów. Na 13 spotkań aż osiem z nich zakończyło się zwycięstwem Italii. Squadra Azzurra zdołała wygrać takie potyczki jak mecz o trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1990 roku czy ćwierćfinał Euro 2012 (ale dopiero po karnych). Anglia natomiast triumfowała nad Włochami tylko dwa razy. Pierwszy z nich miał miejsce w 1977 roku (eliminacje do mistrzostw świata) i zakończył się zwycięstwem Synów Albionu 2:0, a drugi był meczem towarzyskim z 2012, tuż po odpadnięciu Wyspiarzy z mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie.

Trzy razy między tymi drużynami padł wynik remisowy. Pierwszy podział punktów miał miejsce w 1997 roku podczas eliminacji do mistrzostw świata. Dwa kolejne remisy to ostatnie towarzyskie potyczki tych zespołów, czyli rok 2015 i 2018. W obu spotkaniach padł remis 1:1. Finał, który rozpocznie się 11 lipca o godzinie 21 nie może się zakończyć remisem, ponieważ musimy poznać triumfatora rozgrywek. Historia pokazuje, że większe szanse na zwycięstwo mają Włochy, ale to Anglia ma swój stadion i swoją wielką motywację, by pierwszy raz od 55 lat zdobyć reprezentacyjne trofeum.

