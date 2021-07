Euro 2020. Włochy – Anglia. Gdzie i kiedy oglądać finał na Wembley?

Reprezentacja Włoch spotka się z Anglią po raz 14 w historii. Do tej pory Italia triumfowała w aż ośmiu z 13 wcześniejszych przypadków. Synowie Albionu odnieśli do tej pory tylko dwa zwycięstwa w konfrontacji ze Squadra Azzurra.

Droga Anglii i Włoch do finału

W fazie pucharowej Anglia już w pierwszym meczu zdobyła tyle samo bramek co w całej fazie grupowej. Synowie Albionu rozprawili się z Niemcami 2:0 i pewnym krokiem przeszli do ćwierćfinału, w którym pokonali bezradnych Ukraińców 4:0. Półfinałowe starcie z Danią utonęło w morzu kontrowersji, ponieważ sędzia podyktował bardzo wątpliwego karnego dla reprezentacji Anglii, którego wykorzystał Harry Kane, dając tym samym swojej drużynie miejsce w finale.

Włochy swój najgorszy mecz podczas tych mistrzostw rozegrały w 1/8 finału przeciwko Austrii. Bardzo mało brakowało do sensacji, ale strzeloną w drugiej połowie bramkę Arnautovicia anulował po odgwizdaniu spalonego sędzia. Italia zebrała siły w dogrywce i strzeliła dwie bramki, które wprowadziły ją do ćwierćfinału. Tam wyraźnie lepsi podopieczni Roberto Manciniego wygrali z Belgią 2:1 i pojechali do Londynu na półfinał. Mecz o wejście do najlepszej dwójki zawodów z Hiszpanią rozstrzygnął się dopiero podczas karnych, ponieważ wcześniej zarówno Włochy, jak i La Roja strzelili tylko po jednej bramce.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Włochy – Anglia, który zostanie rozegrany w ramach finału Euro 2020, odbędzie się 11 lipca o godzinie 21:00 w Londynie na stadionie Wembley. Zapraszamy na relację live z tego starcia na wprost.pl. Mecz będzie transmitowany w TVP 1, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl.

