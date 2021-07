Chiellini jest fanem jednego z angielskich piłkarzy. „Klasa światowa"

Harry Kane podczas Euro 2020 już czterokrotnie trafiał do siatki rywali i ma szansę na zdobycie korony króla strzelców wespół z Cristiano Ronaldo i Patrikiem Schickiem. Stanie się tak, jeśli snajper Tottenhamu zdobędzie bramkę w finale turnieju, kiedy to reprezentacja Anglii zagra z Włochami.

Chiellini komplementuje Kane'a

O tym, że zatrzymanie Kane'a może okazać się kluczowe w walce o tytuł najlepszej drużyny Europy, wie Giorgio Chiellini. – Kane to światowej klasy napastnik. Ma siłę fizyczną i wie, jak strzelać głową, podawać piłkę oraz wykonywać rzuty wolne – ocenił na przedmeczowej konferencji prasowej włoski obrońca. Stoper cytowany przez BBC stwierdził również, że angielski napastnik „jest niesamowity”. – Jestem jednym z jego największych fanów – zdradził.

Chiellini podkreślił również, że Włosi są „niesamowicie szczęśliwi” z powodu gry w finale Euro 2020. – Zbliżyliśmy się z trzech centymetrów do dwóch. Teraz pozostaje nam tylko centymetr i musimy zjednoczyć się, by to osiągnąć – dodał mając na myśli triumf na mistrzostwach Europy. Przypomnijmy, Azzurii najpierw w 1/8 finału wygrali z Austriakami, później w ćwierćfinale odprawili Belgów, a w półfinale odesłali do domu Hiszpanów, znacznie przybliżając się do wygranej w całym turnieju.

Finał Włochy – Anglia zostanie rozegrany już w niedzielę 11 lipca o godz. 21. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na Wprost.pl.

