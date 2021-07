Elżbieta II zabrała głos przed finałem Euro 2020. Zwróciła się do trenera Anglików

Mecz Włochy – Anglia elektryzuje kibiców w całej Europie, a już w niedzielę 11 lipca poznamy nowego mistrza Starego Kontynentu. Spotkanie zostanie rozegrane na Wembley, gdzie piłkarzy obu drużyn będzie dopingowało kilkadziesiąt tysięcy fanów. Większość z nich będzie kibicowała Synom Albionu, którzy mogą liczyć również na wsparcie rodziny królewskiej.

Książę William o finale Euro 2020: To ekscytujące

Na Twitterze pojawiło się już krótkie oświadczenie Elżbiety II kierowane do Garetha Southgate'a. Królowa przypomniała w nim, że 55 lat temu wręczała puchar mistrzostw świata Bobby'emu Moore'owi, który wówczas był kapitanem reprezentacji Anglii. „Widziałam, co dla piłkarzy, sztabu szkoleniowego i personelu oznacza osiągnięcie i wygranie finału dużego międzynarodowego turnieju” – podkreśliła monarchini.

Elżbieta II pogratulowała angielskiej drużynie awansu do finału Euro 2020 i złożyła życzenia przed decydującym starciem z Włochami. „Chcę złożyć życzenia z nadzieją, że historia odnotuje nie tylko wasz sukces, ale ducha, zaangażowanie i dumę” – podsumowała.

Do podopiecznych Southgate'a oraz samego trenera zwrócił się również książę William. – Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. To tak ekscytujące, życzę powodzenia – podkreślił dodając, że wszyscy Anglicy będą wspierali drużynę Synów Albionu.

Czytaj też:

