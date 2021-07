Włosi nowymi mistrzami Europy. Anglicy przegrali po rzutach karnych

W regulaminowym czasie gry kibice zgromadzeni na Wembley byli świadkami dwóch bramek, które zdobywali Luke Shaw i Leonardo Bonucci. Konieczne okazało się więc rozegranie dogrywki, a później rzutów karnych. Poniżej zapis relacji na zywo finałowego spotkania.

Dziękuję za uwagę! Donnarumma broni strzał Saki! Włosi mistrzami Europy! Pickford wybronił strzał Jorginho! Donnarumma broni strzał Sancho! Włosi o krok od zwycięstwa w finale. Bernardeschi w środek i 3:2 dla Włochów! Rashford trafia w słupek! Remis w serii rzutów karnych. Bonucci pokonał Pickforda! 2:2 w rzutach karnych. Maguire świetnie egzekwuje rzut karny! 2:1 dla Anglików! Pickford broni strzał Belottiego! Wciąż 1:1. Kane i 1:1 w rzutach karnych. Berardi pewnie pokonuje Pickforda! 1:0 dla Włochów w serii rzutow karnych. Rozpoczną Włosi, a konkretnie Berardi. Rozpoczynamy konkurs rzutów karnych! Koniec! Czekają nas rzuty karne. 120. min. +3 Niecelna centra Di Lorenzo i Pickford zacznie od bramki. 120. min. +3 Anglicy zepchnięci do głębokiej defensywy. 120. min. +2 Rzut z autu dla Anglików. 120. min. +1 Zamieszanie w polu karnym Anglików, ale ostatecznie wybijają defensorzy. Trzy minuty doliczone do dogrywki. 120. min. Florenzi wywalczył rzut rożny dla Włochów. Tymczasem podwójna zmiana u Anglików. Schodzą Henderson i Walker , wchodzą Rashford i Sancho. 119. min. Teraz podania wymieniają Włosi. 118. min. Zmiana u Włochów. Florenzi za Emersona. 117. min. Saka przedzierał się indywidualnie, a w sukurs poszedł mu Grealish. Donnarumma zacznie jednak od bramki. 117. min. Bernardeschi w polu karnym, jednak nie udało mu się wywalczyć nawet rzutu rożnego. 115. min. Rzut wolny dla Anglików, jednak dobrze interweniował Donnarumma. 114. min. Jorginho ogląda żółtą kartkę za faul na Angliku. 114. min. Faulował Jorginho. Włoch przy próbie wybicia piłki kopnął rywala w kolano. 113. min. Ostry faul na Grealishu, który leży na murawie. 112. min. Grealish wprowadził dużo ożywienia w grę Anglików, którzy od pewnego czasu naciskają Włochów. 111. min. Sterling w indywidualnym starciu z Chiellinim w polu karnym. Świetnie poradził sobie włoski stoper z rywalem. 110. min. Dużo walki w środkowej strefie. Teraz przy piłce Anglicy. 108. min. Dobra wrzutka Kane'a, ale świetnie wybijał Donnarumma. 107. min. Bernardeschi uderzył mocno, ale w środek. Pickford broni na raty. 106. min. Maguire ogląda żółtą kartkę za faul na Bellottim. 106. min. Belotti faulowany przed angielskim polem karnym. Rzut wolny dla Włochów. 106. min. Zaczynamy drugą część dogrywki. 105. min. +2 Koniec pierwszej części dogrywki! 105. min. +1 Locatelli zagrywał ręką i rzut wolny dla Anglików w pobliżu pola karnego rywali. 105. min. +1 Minuta doliczona do pierwszej części dogrywki. 105. min. Locatelli uderzył zza pola karnego, ale jego strzał zablokowany. 105. min. Włosi przy piłce. 103. min. Ależ zamieszanie w polu karnym Anglików! Walker popełnił błąd, Emerson dogrywał w szesnastkę, jednak wybijał Pickford. 103. min. Maguire traci i Włosi przy piłce. 102. min. Rzut z autu dla Włochów w środkowej strefie. 101. min. Grealish pociągnął piłkę w polu karnym i odegrał do Saki, ale ten źle przyjmował futbolówkę. 101. min. Belotti złapany na spalonym. 100. min. Phillips faulowany przed polem karnym, jednak sędzia puścił grę. Anglicy wciąż przy piłce. 99. min. Zmiana u Anglików. Mount schodzi, za niego Grealish. 99. min. Belotti uderzał zza szesnastki, ale piłka po wyblokowaniu przez jednego z defensorów wyłapana przez Pickforda. 98. min. Henderson dostał podanie w środkowej strefie, ale rozegrał bardzo niecelnie. Rzut z autu dla Włochów. 97. min. Phillips! Piłka po rzucie rożnym trafiła pod nogi gracza Leeds, który uderzył obok bramki. Mancini przeprowadza kolejną zmianę. Locatelli za Verrattiego. 96. min. Sterling wpadł w pole karne i próbował dogrywać przed bramkę, jednak Chiellini wybija na rzut rożny! 95. min. Długie podanie w pole karne Anglików i pewnie interweniuje Pickford. Teraz żadna z drużyn nie forsuje tempa. 94. min. Jorginho faulowany przez Sterlinga i od rzutu wolnego zaczną Włosi. 94. min. Shaw wywalczył rzut z autu blisko pola karnego rywali. 93. min. Berardi za wysoko uniósł nogę, trafiając w głowę Maguire'a. Rzut wolny dla Anglików. 92. min. Henderson powstrzymywany przez Włochów. 91. min. Zmiana u Włochów. Schodzi Insigne, za niego Belotti. 90. min. Zaczynamy dogrywkę! Koniec regulaminowego czasu gry! Czeka nas dogrywka. 90. min. +6 Rzut wolny dla Anglików. 90. min. +6 Chiellini faulował Sakę przy linii bocznej. Żółta kartka dla Włocha. 90. min. +5 Wrzutka w pole karne z prawego skrzydła, ale przytomnie interweniował Walker odgrywając do Pickforda. 90. min. +5 Włosi nie forsują tempa, spokojnie wymieniając podania. 90. min. +4 Anglicy zepchnięci do defensywy, czekają na błąd rywali. 90. min. +3 Walker świetnie poradził sobie z Insigne. Chiellini szybko jednak przystopował kontrę Anglików. 90. min. +2 Włosi konstruują atak pozycyjny. 90. min. +2 Verratti faulowany przy próbie wyjścia z piłką z własnej połowy. Rzut wolny dla Włochów. 90. min.+1 Sędzia dolicza sześć minut do regulaminowego czasu gry. 90. min. Anglicy znowu ruszyli do ataku. Teraz Sterling próbował wymusić rzut wolny, jednak arbiter nie dopatrzył się faulu. 89. min. Sterling wpadł w pole karne i próbował przedzierać się przez włoską defensywę, ale nie wywalczył nawet rzutu rożnego. 89. min. Saka wywalczył rzut z autu. 88. min. Porządkowi po chwili złapali fana, który przez pewien czas biegał po boisku. 87. min. Tymczasem na murawę Wembley wbiegł kibic. 87. min. Włosi przy piłce, ale szybko ją tracą. Jak Azzurri poradzą sobie bez świetnie grającego dzisiaj Chiesy? 86. min. Chiesa nie jest w stanie kontynuować gry. Zastępuje go Bernardeschi. 85. min. Centrę w pole karne wybijają Włosi, do piłki dopadł Shaw, który uderzył wysoko ponad bramką. 84. min. Phillips faulowany przez Insigne. Żółta kartka dla Włocha i rzut wolny dla Anglików w pobliżu pola karnego rywali. 83. min. Mount świetnie przedarł się lewą flanką, wpadł w pole karne i odegrał do Saki, ale ten miał problem z opanowaniem piłki. 83. min. Anglicy przy piłce. 82. min. Chiesa utykając schodzi z boiska. 80. min. Chiesa wyraźnie cierpi po starciu z Walkerem. Na boisko wbiegli już lekarze z włoskiego sztabu. 79. min. Dośrodkowanie w pole karne Włochów, ale przytomnie wybijają defensorzy. Po chwili Anglicy poradzili sobie z Chiesą, który padł na murawę przed polem karnym. 78. min. Kolejny faul Włochów. Rzut wolny dla Anglików w środkowej strefie. 78. min. Teraz Maguire faulowany przy próbie wyjścia z piłką. Rzut wolny dla Anglików. 77. min. Kolejny atak pozycyjny Włochów. 76. min. Maguire wybijał do przodu, jednak nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. Mocno chaotyczna gra Anglików. 75. min. Chiesa powstrzymany przez Walkera. Włosi i tak utrzymują się przy futbolówce. 75. min. Cristante wpadł w pole karne, ale dobrze interweniowali angielscy defensorzy. 74. min. Kolejna zmiana u Anglików. Schodzi Rice, za niego Henderson. 73. min. Berardi! Świetne podanie w pole karne Anglików, ale Włoch w starciu sam na sam z Pickfordem uderzył wysoko nad bramką. 72. min. Anglikom udało się odzyskać piłkę, ale po chwili podanie Kane'a nie doszło do Saki. 72. min. Podopieczni Manciniego wyraźnie dominują, częściej będąc przy piłce. 71. min. Zmiana u Anglików. Schodzi Trippier, za niego Saka. 70. min. Włosi ciągle przy piłce, zmuszając Anglików do biegania za piłką. 69. min. Chiesa tym razem postraszył po prawej stronie, odgrywając w pole karne. Tam nie było jednak żadnego z jego kolegów. 69. min. Włosi wyraźnie mają ochotę na podwyższenie wyniku. 67. min. Centra w pole karne z rzutu rożnego, Verratti uderzył, ale piłkę odbił Pickford, do której dopadł Bonucci i z bliskiej odległości wpakował ją do siatki! 67. min. GOOOOL! Bonucci doprowadza do remisu! 66. min. Znowu dobre zagranie Chiesy, który centrował na Insigne. Maguire wybija na rzut rożny. 66. min. Atak pozycyjny Włochów, którzy dążą do wyrównania. 65. min. Teraz przy piłce Anglicy, którzy starają się uspokoić grę. 64. min. Kolejny rzut rożny dla Anglików, ale wybijają Włosi. 64. min. Donnarumma! Przytomna interwencja Włocha po strzale Stonesa. 63. min. Shaw szukał długim podaniem Mounta, a ten wywalczył rzut rożny. 62. min. Chiesa! Świetna akcja indywidualna Włocha, który zszedł do środka i uderzył, jednak dobrze interweniował Pickford. 61. min. Rice przedzierał się środkiem i szukał prostopadłym podaniem Sterlinga, ale ten nie doszedł do piłki. 60. min. Emerson zagrywał ręką w polu karnym Anglików i Synowie Albionu zaczną od rzutu wolnego. 59. min. Obraz spotkania nie ulega zmianie. Włosi atakują, Anglicy dobrze ustawiają się w defensywie. 58. min. Podopieczni Manciniego w ataku pozycyjnym. 57. min. Chiesa do Insigne, ten zszedł na lewą stronę i uderzył na bramkę Pickforda, ale ten paruje piłkę. 56. min. Shaw centruje w pole karne wprost na głowę Maguire'a, jednak angielski stoper uderza głową ponad bramką. 55. min. Bonucci ostro sfaulował Sterlinga. Żółta kartka dla Włocha i rzut wolny dla Anglików. 54. min. Zmiany u Włochów. Schodzi Barella, za niego Cristante. Boisko opuszcza także Immobile, którego zastępuje Berardi. 54. min. Dużo strat po obu stronach. W końcu piłkę odzyskał Rice, ale po chwili wybili ją Włosi. 53. min. Włosi ponownie zaczęli dominować, teraz Insigne wpadł w pole karne, zszedł do prawej nogi i uderzył, jednak bardzo niecelnie. 52. min. Chiesa prawym skrzydłem, dograł w stronę Insigne, ale dobra interwencja Walkera. 51. min. Trippier próbował przedrzeć się prawym skrzydłem, jednak nieskutecznie. Włosi od autu. 51. min. Insigne uderza, jednak niecelnie. Angielski bramkarz zacznie akcję swojego zespołu. 50. min. Insigne faulowany tuż przed szesnastką. Włosi będą mieli bardzo dobrą okazję z rzutu wolnego. 49. min. Teraz Pickford oddala zagrożenie od własnej bramki. 48. min. Shaw próbuje lewą stroną, krótkie rozegranie w pole karne do Sterlinga, a ten po starciu z rywalem pada na murawę! Arbiter nie dopatrzył się tam faulu. 47. min. Kane faulowany przez Barellę i żółta kartka dla Włocha. 47. min. Znowu rzut z autu, tym razem dla Anglików. 46. min. Przy piłce Anglicy, jednak po chwili tracą futbolówkę i od autu zaczną Włosi. 46. min. Zaczynamy drugą połowę finału Euro 2020! Piłkarze wracają już na boisko, za chwilę początek drugiej połowy. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +4 Bonucci uderzał z dystansu, jednak bardzo niedokładnie. Od bramki Pickford. 45. min. +3 Mount w polu karnym do Sterlinga, ten krótko podawał do Kane'a, ale wybijają Włosi. Było groźnie. 45. min. +3 Po chwili dominacji Włochów to Anglicy przejęli piłkę. 45. min.+2 Rice wywalczył rzut z autu w pobliżu pola karnego Włochów. 45. min. +2 Verratti uderza płasko, ale Pickford był dobrze ustawiony. 45. min. +1 Długie podanie na skrzydło do Chiesy i Shaw wybija na aut. 45. min. +1 Sędzia dolicza aż cztery minuty do pierwszej połowy. 45. min. Emerson ograł rywala i próbował uderzyć, jednak dobrze blokowali go angielscy defensorzy. 44. min. Po chwili na murawę upadł Rice, jednak i w tym przypadku arbiter nie dopatrzył się przewinienia Włocha. 44. min. Sterling padł po zderzeniu z Di Lorenzo, ale nie było faulu. 43. min. Teraz Emerson próbował dośrodkować z lewego skrzydła, jednak próba jego centry zablokowana. Po chwili Włosi tracą piłkę i Pickford zacznie od bramki. 42. min. Angielscy defensorzy poradzili sobie z centrą w pole karne. Przy piłce wciąż Włosi. 41. min. Barella faulowany nieopodal pola karnego Anglików. Włosi będą mieli dobrą okazję do stworzenia zagrożenia pod bramką rywali. 40. min. I znowu Włosi przy piłce, a Anglicy próbują zmusić ich do błędu. 39. min. Immobile złapany na spalonym. Świetne zachowanie angielskich defensorów. 39. min. Emerson faulował Rice'a. Od rzutu wolnego na własnej połowie zaczną Anglicy. 38. min. Kane był przekonany, że został sfaulowany, ale arbiter jest innego zdania. Rozgrywają Włosi. 37. min. Włosi przy piłce, a Anglicy próbują bardzo wysokiego pressingu. 36. min. Teraz groźna akcja po drugiej stronie. Shaw odgrywał płasko z lewego skrzydła do Mounta, ale rywale wybili na aut. 35. min. Chiesa! Zawodnik Juventusu przedarł się środkiem i oddał strzał zza pola karnego, ale minimalnie obok słupka. 34. min. Sterling krótko rozegrał z Mountem, jednak w ostatniej chwili włoscy defensorzy oddalili zagrożenie. 33. min. Włosi w ataku pozycyjnym, zmuszając Anglików do biegania za piłką. Teraz Emerson w walce na skrzydle z Trippierem. Dobra interwencja Anglika i Pickford zacznie od bramki. 32. min. Insigne szarżował indywidualnie, ale wybili Anglicy. Azzurri jednak wciąż są przy futbolówce. 31. min. Dużo strat po obu stronach. Ostatecznie piłkę przejęli Włosi. 30. min. Podopieczni Manciniego w ataku pozycyjnym, a Anglicy czekają na błąd rywali. Teraz piłkę wywalczył Mount. 29. min. Teraz to Anglicy rozgrywają w okolicy pola karnego rywali. 28. min. Włosi spokojnie rozgrywają piłkę. Podopieczni Manciniego póki co nie mają pomysłu na rozbicie defensywy rywali. Teraz uderzał Insigne, ale niecelnie. 27. min. Trippier złapany na spalonym. Włosi zaczną od rzutu wolnego. 26. min. Akcja meczu toczy się teraz w środkowej strefie. Anglicy od autu. 25. min. Kontra Włochów, jednak graczom Azzurri nie udało się nawet oddać strzału na bramkę. 25. min. Jorginho wraca na boisko. Przy piłce wciąż Anglicy. 24. min. Rice świetnie poradził sobie z rywalami i odegrał do Kane'a. 23. min. Zawodnik Chelsea jest teraz opatrywany poza boiskiem. Tymczasem Włosi przy piłce. 22. min. Jorginho leży na boisku. Jakiś problem zdrowotny włoskiego zawodnika. 21. min. Presja Trippiera przyniosła efekt. Rzut z autu dla Anglików. 20. min. Kane faulowany blisko linii środkowej. Zawinił Chiellini. 19. min. Anglicy ciągle spychani do defensywy. Teraz piłkę odebrał Sterling. 18. min. Bonucci posłał długie podanie do Insigne, ten próbował dograć w szesnastkę Anglików, ale wybijają rywale. Włosi wciąz przy piłce. 18. min. Shaw indywidualnie, zszedł do środka i dogrywał na prawą stronę do Mounta. Podanie nie doszło jednak do gracza Chelsea. 17. min. Długa wrzutka na Emersona, ale wybija Trippier. Sędzia i tak po chwili odgwizdał spalonego. 16. min. Przy piłce ciągle podopieczni Roberta Manciniego. Póki co nie ma to przełożenia na sytuacje bramkowe. 16. min. Włosi konstruują atak pozycyjny. 15. min. Mount głęboko wrzuca w pole karne i Donnarumma nie ma problemu z wyłapaniem tej piłki. 14. min. Shaw z pierwszej piłki do Mounta, jednak dobrze interweniuje Jorginho. Rzut rożny dla Anglików. 13. min. Kontra Włochów, jednak Immobile traci piłkę. 13. min. Kane świetnie na prawą flankę do Trippiera, ten od razu zagrywa w pole karne. Włosi wybijają na rzut rożny. 12. min. Kane wywalczył rzut wolny w środkowej strefie boiska. 11. min. Insigne szukał długim podaniem Immobile, jednak przytomnie zareagował Pickford, który przechwycił piłkę. 10. min. Kolejna groźna akcja Anglików. Próba zagrania z prawego skrzydła na Sterlinga, jednak wybijają włoscy defensorzy. 9. min. Chiellini faulował Sterlinga w środkowej strefie. Rzut wolny dla Anglików. 8. min. Maguire świetnie poradził sobie z Chiesą. Anglicy zaczną od rzutu z autu. 8. min. Insigne uderza, ale wysoko nad bramką. 7. min. Teraz Shaw faulował Chiesę przed polem karnym. Rzut wolny dla Włochów. 6. min. Przy piłce Azzurri. Chiesa próbował odegrać do jednego z napastników, ale wybijają defensorzy. 5. min. Faul Włochów w ataku i Maguire zaczyna od rzutu wolnego. 4. min. Świetny początek meczu w wykonaniu Anglików. Włosi wyglądają na nieco zaskoczonych. 2. min. Świetne przejęcie piłki przez Anglików, rozciągnięcie na prawą stronę do Trippiera, który wrzucił piłkę w pole karne. Tam do futbolówki dopadł Shaw, umieszczając piłkę przy krótkim słupku włoskiej bramki. 2. min. GOOOOOOOL! Shaw strzela na 1:0! 2. min. Rzut rożny dla Włochów. 2. min. Teraz podania wymieniają Anglicy. Włosi z kolei próbują wysokiego pressingu. 1. min. Włosi przy piłce, a Kane od razu próbuje wymusić błąd na obrońcach. 21:00 Zaczynamy! 20:58 Przywitanie kapitanów obu drużyn i zaczynamy mecz o mistrzostwo Europy! 20:55 Niestety, kibice zgromadzeni na Wembley gwiżdżą podczas odgrywania włoskiego hymnu. 20:55 Czas na hymny obu państw! 20:54 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na murawę. 20:53 Tymczasem Eder wnosi już puchar mistrzostw Europy na stadion. Przypomnijmy, Portugalczyk strzelił w 2016 roku gola na wagę zwycięstwa w finale przeciwko Francuzom. 20:52 Jeszcze kilka zdjęć z rozgrzewki:



twitter.com 20:46 Rozpoczyna się krótka ceremonia zakończenia Euro 2020. Tancerze wystąpią jeszcze przed startem meczu. 20:45 Wielki finał Euro 2020 rozpocznie się już za kwadrans! 20:38 Na murawie zameldowali się również Włosi:



twitter.com 20:29 Synowie Albionu wybiegli na rozgrzewkę:



twitter.com 20:26 Angielscy fani nie wysłuchają na Wembley popularnej piosenki:



Finał Euro 2020. UEFA nie zezwoliła na wykonanie hymnu angielskich fanów 20:18 Włosi pojawili się już na Wembley:



twitter.com 20:10 Brytyjska królowa zwróciła się do selekcjonera Anglików:



Elżbieta II zabrała głos przed finałem Euro 2020. Zwróciła się do trenera Anglików 20:04 Taką jedenastkę wybrał z kolei Gareth Southgate:



twitter.com 19:56 Poznaliśmy już skład, w którym finał Euro 2020 rozpoczną Włosi:



twitter.com 19:46 Przypominamy, wielki finał Euro 2020 rozpocznie się już o godz. 21 na Wembley!

Przed ostatnim spotkaniem mistrzostw Europy trudno było wskazać jednoznacznego faworyta. Na korzyść Anglików przemawiał fakt, że starcie rozgrywane było na Wembley. Włosi z kolei już od początku imprezy byli wskazywani jako jeden z pretendentów do końcowego triumfu.

Finaliści Euro 2020 wygrali rywalizację w swoich grupach, pewnie awansując do fazy pucharowej turnieju. W niej Włosi najpierw męczyli się w 1/8 finału z Austrią, a w ćwierćfinale odesłali do domu Belgów. Podopieczni Roberto Manciniego w walce o finał turnieju mierzyli się z Hiszpanami, których ostatecznie pokonali po rzutach karnych.

Anglicy z kolei w 1/8 finału pokonali 2:0 Niemców, chociaż przez znaczną część spotkania nie potrafili sforsować defensywy rywali. Znacznie skuteczniejsi okazali się w kolejnym starciu, kiedy to rozbili Ukraińców aż 4:0. Najtrudniejszym meczem dla podopiecznych Garetha Southgate'a okazał się półfinał przeciwko Danii, który to Synowie Albionu wygrali dopiero po dogrywce. W niej gola na wagę awansu zdobył w kontrowersyjnych okolicznościach Harry Kane.

Czytaj też:

Elżbieta II zabrała głos przed finałem Euro 2020. Zwróciła się do trenera Anglików