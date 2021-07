Euro 2020. Włochy – Anglia. Historyczne trafienie Synów Albionu

Reprezentacje Anglii i Włoch mierzą się ze sobą po raz 14 w historii, z czego pierwszy raz w finale. Aż osiem potyczek wygranych zostało przez Italię. Synowie Albionu triumfowali tylko dwa razy. Jak na razie podopieczni Garetha Southate'a zbliżyli się do zwycięstwa numer trzy.

Pierwsza bramka finału Euro 2020

Finałowy mecz Euro 2020 rozpoczął się z wysokiego C. Blisko strzelenia bramki byli Włosi, ale za chwilę piłka była już po drugiej stronie boiska. Kieran Trippier wystosował idealne podanie na drugą stronę pola karnego. Piłka dotarła do nabiegającego Luke'a Shawa, a ten umieścił piłkę w siatce. Cała sytuacja miała miejsce już w drugiej minucie spotkania. Anglia może teraz powrócić do swojego pragmatycznego, wyważonego stylu gry, ponieważ to Italia musi gonić wynik.

Historyczny wymiar trafienia

Gol Luke'a Shawa jest najszybciej zdobytą bramką w historii mistrzostw Europy. Obrońca strzelił gola dosłownie parę sekund przed zakończeniem drugiej minuty. Do tej pory najszybszym trafieniem była próba Chusa Peredy, który podczas spotkania Hiszpania – Związek Radziecki (1964 rok) otworzył wynik w 6. minucie.

Składy obu drużyn

Włochy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Veratti; Chiesa, Insigne, Immobile

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Shaw, Mount, Sterling, Kane