Euro 2020. Włochy – Anglia. Italia doprowadza do remisu na Wembley

Świetnie rozpoczął się finał Euro 2020 dla reprezentacji Anglii. Już w drugiej minucie Synowie Albionu wyszli na prowadzenie. Świetnie zachował się Kieran Trippier, który wykonał długie podanie na nabiegającego z lewej strony Luke'a Shawa, który przy odrobinie szczęścia umieścił piłkę w siatce. Spotkanie toczyło się na bardzo wysokiej intensywności. Kolejne trafienie padło łupem

Trafienie Bonucciego

W 67. minucie Leonardo Bonucci doprowadził do wyrównania. Włoski obrońca wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wcisnął piłkę do bramki Jordana Pickforda. Chwilę wcześniej świetną interwencją popisał się Jordan Pickford, ale na ten strzał zawodnika Juventusu z dosłownie drugiego metra nie mógł już nic poradzić.

Składy obu drużyn

Włochy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Veratti; Chiesa, Insigne, Immobile

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Shaw, Mount, Sterling, Kane