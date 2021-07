Euro 2020. Włochy – Anglia. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka

Reprezentacja Włoch przegrywała w finale Euro 2020 już od drugiej minuty spotkania. Strzelcem otwierającej bramki dla Anglii był Luke Shaw, który świetnie wykorzystał dośrodkowanie Kierana Trippiera. Na trybunach Wembley zapanowało istne szaleństwo. To jednak nie był koniec emocji, ponieważ w 67. minucie padła bramka wyrównująca dla Włochów. Zamieszanie w polu karnym zostało wykorzystane przez Leonadra Bonucciego, który dosłownie z drugiego metra przed linią bramkową wcisnął futbolówkę do siatki.

Dogrywka na Wembley

Pierwsze 90 minut spotkania nie przyniosło rozwiązania, dlatego na Wembley kibice będą świadkami dogrywki. Dużym osłabieniem dla reprezentacji Włoch może być fakt, że boisko musiał opuścić kontuzjowany Federico Chiesa zawodnik, który parokrotnie zagroził podczas meczu bramce Jordana Pickforda.

Składy obu drużyn

Włochy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Veratti; Chiesa, Insigne, Immobile

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Shaw, Mount, Sterling, Kane