Euro 2020. Włochy – Anglia. Rzuty karne w finale na Wembley

Reprezentacja Włoch przegrywała w finale Euro 2020 już od drugiej minuty spotkania. Strzelcem otwierającej bramki dla Anglii był Luke Shaw, który świetnie wykorzystał dośrodkowanie Kierana Trippiera. Na trybunach Wembley zapanowało istne szaleństwo. To jednak nie był koniec emocji, ponieważ w 67. minucie padła bramka wyrównująca dla Włochów. Zamieszanie w polu karnym zostało wykorzystane przez Leonadra Bonucciego, który dosłownie z drugiego metra przed linią bramkową wcisnął futbolówkę do siatki.

Dogrywka nie przyniosła rezultatu

Po wyrównującej bramce Włochów ciężko było wskazać jedną drużynę, która znacznie przeważała w spotkaniu. Obie ekipy były już bardzo zmęczone i wszystko zmierzało w stronę rzutów karnych, do których ostatecznie doszło. To drugi konkurs jedenastek dla reprezentacji Włoch z rzędu. W półfinale bowiem Italia zmierzyła się w rzutach karnych z Hiszpanią.

Składy obu drużyn

Włochy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Jorginho, Christante, Locatelli, Bernardeschi, Belotti, Berardi

Anglia: Pickford; Sancho, Stones, Maguire, Saka, Rashford, Phillips, Shaw, Grealish, Sterling, Kane