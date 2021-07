Euro 2020. Kibic wtargnął na murawę Wembley! Jest nagranie

W meczu, w którym stawką był tytuł mistrza Europy, nie brakowało zwrotów akcji. Nie tylko tych sportowych. Przed rozpoczęciem dogrywki na murawie stadionu Wembley pojawił się nieproszony gość. W mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie, na którym widać, jak z mężczyzną próbuje uporać się kilka osób odpowiedzialnych za zabezpieczanie wydarzenia. Przez pewien czas kibic pozostaje nieuchwytny. Nagranie do chwili publikacji tekstu zostało odtworzone ponad milion razy.

Szturm angielskich kibiców na Wembley

To niejedyny incydent, do którego doszło 11 lipca w związku z wielkim sportowym wydarzeniem. Przypomnijmy – na kilka godzin przed rozpoczęciem finału Euro 2020 angielscy kibice, którzy nie zdobyli biletów, szturmowali stadion na Wembley. Wszystko po to, aby zobaczyć mecz Anglików z Włochami na żywo, a nie za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Do sprawy odniósł się rzecznik stadionu. Jak podaje portal espn.com, rzecznik potwierdził, że doszło do incydentu na zewnętrznej granicy bezpieczeństwa stadionu. – Szybko zostały powzięte środki bezpieczeństwa w odpowiednich obszarach – zapewnił w krótkim komunikacie dla mediów.

