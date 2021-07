Włosi wygrali z Anglią w finale Euro 2020. Te MEMY to najlepsze podsumowanie

Przed finałowym starciem Euro 2020 trudno było wskazać jednoznacznego faworyta, chociaż to Włosi od początku turnieju byli wskazywani jako pretendent do wygrania mistrzostw. Początek spotkania rozgrywanego w niedzielę 11 lipca należał jednak do Anglików, którzy już w 2. minucie zaskoczyli włoską defensywę. Trippier zagrał na lewą stronę do Shawa, który strzałem z pierwszej piłki pokonał Donnarummę. Podopieczni Southgate'a byli lepsi w pierwszej połowie, ale nie potrafili przełożyć tego na kolejne sytuacje bramkowe.

Drugą część spotkania lepiej rozegrali Włosi, a w 67. minucie do wyrównania doprowadził Bonucci. Remis utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, przez co konieczne okazało się rozegranie dogrywki. W niej nie oglądaliśmy bramek, a nowego mistrza Europy wyłoniła dopiero seria rzutów karnych. Jedenastki lepiej egzekwowali podopieczni Manciniego, którym pomogły świetne interwencje Donnarummy. Anglicy z kolei kilkukrotnie zawiedli i musieli pogodzić się z porażką w wielkim finale Euro 2020.

