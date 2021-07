Euro 2020. Burza po zachowaniu Anglików. „Dziecinne”, „brak klasy”

11 lipca poznaliśmy nowych mistrzów Starego Kontynentu. Choć spotkanie zaczęło się idealnie dla Anglików, którzy już w 2. minucie zaliczyli pierwsze trafienie do bramki, ostatecznie to Włosi tryumfowali w meczu. Nowego mistrza Europy wyłoniła dopiero seria rzutów karnych. Jedenastki lepiej egzekwowali podopieczni Manciniego, którym pomogły świetne interwencje Donnarummy. Anglicy z kolei kilkukrotnie zawiedli: do bramki nie trafili Marcus Rashford i Jadon Sancho, a strzał Bukayo Saki obronił Gianluigi Donnarumma. Ostatecznie to „synowie Albionu” musieli pogodzić się z porażką w wielkim finale Euro 2020.

Anglicy zdjęli medale. Fani komentują

Jak pokazali podczas ceremonii wręczenia medali Euro 2020, nie przyszło im to z łatwością. Wielu piłkarzy, w tym Rashford, Sancho, Shaw, Jack Grealish, Mason Mount i Kyle Walker, zdjęło srebrne krążki tuż po wręczeniu ich przez prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina.

Zachowanie Anglików oburzyło wielu kibiców, którzy nie szczędzili wicemistrzom Europy gorzkich słów. Dziennikarz Independenta Adrian Weckler określił takie zachowanie „brakiem szacunku”. W komentarzach nie brakowało ostrzejszych opinii o „dziecinnym zachowaniu”, „wstyd”, „braku klasy”, czy „niesportowym zachowaniu”.

