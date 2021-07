Euro 2020. Donnarumma najlepszym zawodnikiem turnieju. Włoski król pola karnego

To był turniej reprezentacji Włoch. Ta drużyna pokazała swoją siłę już podczas meczów towarzyskich otwierających letnie zgrupowania kadr narodowych. Italia w dwóch meczach z San Marino i Czechami strzeliła w sumie 11 bramek. Faza grupowa to trzy zwycięstwa, z czego dwa po 3:0. Na cztery mecze fazy pucharowej Włosi w aż trzech potrzebowali dogrywki, a półfinał i finał zakończyły się rzutami karnymi. Tam świetnie popisał się Gianluigi Donnarumma, który został na koniec turnieju zasłużenie wyróżniony.

Donnarumma zawodnikiem turnieju

Donnarumma zagrał na tym turnieju 719 minut, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich piłkarzy biorących udział w Euro 2020 Bramkarz wyszedł na boisko we wszystkich siedmiu spotkaniach, zachował trzy czyste konta i stracił tylko cztery bramki, czyli ani razu nie został pokonany dwukrotnie podczas jednego meczu. Dodatkowo świetnie spisał się w konkursach jedenastek z Hiszpanią i Anglią, w których zanotował parę kluczowych interwencji. Zawodnicy, którym udało się pokonać byłego zawodnika Milanu to: Sasa Kalajdzić, Romelu Lukaku, Alvaro Morata i Luke Shaw.

Nagroda dla najlepszego piłkarza

Nagroda dla najepszego piłkarza turnieju jest przyznawana przez UEFA od 1996 roku. Pierwszym zdobywcą tej nagrody był Matthias Sammer (1996), niemiecki obrońca. Donnarumma jest pierwszym bramkarzem, który otrzymał tego typu wyróżnienie. Pozostali zawodnicy, którzy zostali okrzyknięci najlepszymi zawodnikami Euro: Zinedine Zidane (2000), Theodoros Zagorakis (2004), Xavi Hernandez (2008), Andres Iniesta (2012), Antoine Griezmann (2016). Najlepszy zawodnik turnieju wybierany jest przez niezależne grono obserwatorów. W tym roku liczyło ono 16 osób.

