Euro 2020. Tom Cruise, David Beckham, Kate Moss i inni. Plejada gwiazd na finale mistrzostw Europy

Finał Euro 2020 był największym sportowym wydarzeniem od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Trudno się zatem dziwić, że na stadion Wembley przybyły tłumy. Mecz o złoto mistrzostw Europy śledzili w loży VIP m.in. książę William, 8-letni książę George, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, prezydent FIFA Gianni Inantino, amerykański reżyser Christopher McQuarrie, legendarny Luis Figo, a także wspomnieni Tom Cruise oraz David Beckham oraz modelka Kate Moss.

Cruise i Beckham tego samego dnia byli zresztą obecni na dwóch sportowych wydarzeniach. Na kilka godzin przed meczem Włochy-Anglia pojawili się na półfinałach Wimbledonu, gdzie śledzili mecz Hubert Hurkacz-Matteo Berrettini. Tam też prezydent Miami Inter CF zgodził się zrobić sobie pamiątkową fotkę z polskim kibicem. '

Mecz Włochy-Anglia

11 lipca poznaliśmy nowych mistrzów Starego Kontynentu. Choć spotkanie zaczęło się idealnie dla Anglików, którzy już w 2. minucie zaliczyli pierwsze trafienie do bramki, ostatecznie to Włosi tryumfowali w meczu. Nowego mistrza Europy wyłoniła dopiero seria rzutów karnych. Jedenastki lepiej egzekwowali podopieczni Manciniego, którym pomogły świetne interwencje Donnarummy. Anglicy z kolei kilkukrotnie zawiedli: do bramki nie trafili Marcus Rashford i Jadon Sancho, a strzał Bukayo Saki obronił Gianluigi Donnarumma. Ostatecznie to „synowie Albionu” musieli pogodzić się z porażką w wielkim finale Euro 2020.

