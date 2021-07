Zabawna wpadka Immobile podczas celebracji. „Bez formy jak na całym Euro 2020”

Euro 2020 dobiegło końca. Reprezentacja Włoch po raz drugi w historii sięgnęła po puchar mistrzostw Europy. Podopieczni Manciniego wygrali z Anglią w rzutach karnych 3:2 i zabrali puchar do Rzymu. Podczas celebracji sukcesu na Wembley doszło do zabawnej sytuacji z udziałem jednego z zawodników Azzurrich. Całą sytuację uchwyciły kamery.

Drużynowa cieszynka

Reprezentacja Włoch w ramach celebracji sukcesu postanowiła wspólnie wykonać cieszynkę ku uciesze swoich kibiców. Zawodnicy z rozpędu upadli brzuchami na murawę i przejechali po niej parę metrów. W zabawie brał udział Ciro Immobile, któremu wtedy niechcący... spadły spodenki. Zawodnik szybko poprawił swoje odzienie i podbiegł do dalej cieszących się kolegów z drużyny, ale kamery zdążyły wszystko uchwycić.

Słaby turniej Immobile

Mimo że Włosi wygrali cały turniej, sam Ciro Immobile nie będzie mógł zaliczyć tego turnieju do udanych. Zawodnik co prawda zdobył dwie bramki podczas Euro, ale tylko w meczach fazy grupowej. Podczas półfinału i finału piłkarz był zdejmowany przez trenera Manciniego w okolicach już 60. minuty, a po jego zejściu dyspozycja Azzurrich znacznie się poprawiała. Łukasz Gikiewicz, brat polskiego bramkarza Augsburga Rafała Gikiewicza, nawiązał przy okazji grupowej cieszynki Włochów i wpadki Immobile do jego dyspozycji podczas całego turnieju. „Bez formy jak na całym Euro 2020” napisał piłkarz i ekspert TVP.

